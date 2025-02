Crescimento do setor imobiliário gera arrecadação recorde de ITBI em Vila Velha

O setor imobiliário de Vila Velha avança e se consolida como o mais dinâmico do Espírito Santo, atraindo cada vez mais investimentos e compradores. De 2021 a 2024, a cidade registrou a comercialização de 37.436 imóveis. Esse movimento histórico gerou recorde em arrecadação de Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI). No período de apenas quatro anos, foram recolhidos mais de R$ 278,6 milhões em ITBI, imposto que corresponde a 2% do valor do imóvel.



“Os números comprovam a posição de destaque de Vila Velha como principal polo de desenvolvimento imobiliário do Estado. Nunca tantos imóveis foram transferidos e registrados em tão pouco tempo, em toda a história do nosso município. E o crescimento segue em ritmo acelerado. Tanto que agora, em 2025, outros 911 imóveis foram comercializados e devidamente registrados somente no mês de janeiro, resultando no recolhimento de mais R$ 12,3 milhões aos cofres públicos”, afirma a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates.



Demanda segue em alta

Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, a alta demanda por imóveis reflete não apenas a valorização de Vila Velha como melhor cidade para a aquisição de propriedades, mas também como o melhor destino para novos lançamentos imobiliários.



“Incorporadoras e construtoras têm realizado vultosos investimentos em imóveis, impulsionadas pela melhoria da infraestrutura urbana, da qualidade de vida e do desempenho da gestão em todos os setores do município”, afirma.



Diante de um cenário promissor, Vila Velha se firma como referência absoluta no mercado imobiliário capixaba, o que estimula a economia local e garante recursos para novos investimentos públicos, principalmente em saúde, educação, assistência social e segurança, entre outras áreas.



A expectativa do mercado é que o setor de construção civil continue a se expandir nos próximos anos e que Vila Velha siga como principal escolha para quem busca moradia e novas oportunidades de negócios no Espírito Santo.

