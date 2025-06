Crianças vão cuidar de horta e se conectar com a natureza em escola da Serra

today10 de junho de 2025 remove_red_eye122

Mãos na terra e sementes nas mãos. Assim, as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Regional Silvestre Marques de Azevedo, em Cidade Pomar, vão aprender a plantar e usar a compostagem para adubar hortas e cultivar pequenas culturas na unidade.

Na próxima quarta-feira (11), as turmas começam a plantar espécies como rabanete, agrião, rúcula e espinafre em garrafas pet. Outras, como os temperos, tomate cereja e ervas medicinais, serão plantadas diretamente na horta.

Para adubar as plantações, as crianças preparam as caixas de compostagem: algumas alimentam as minhocas com resíduos orgânicos, que se transformam em adubo (húmus e biofertilizante), outras cobrem os resíduos com serragem, cada uma com uma função. Tudo é realizado com o suporte técnico e pedagógico da OSCIP Colorir, que apoia as ações através do projeto “Colorir Sustentável”, em parceria com a empresa Elkem. O projeto também envolve a formação de professores com foco em reaproveitamento de resíduos orgânicos e educação ambiental.

A diretora da unidade, Fabrícia Rezende, explica que o principal objetivo é proporcionar uma conexão concreta das crianças com o meio ambiente, incentivando hábitos alimentares mais saudáveis e promovendo atitudes de cuidado e valorização dos recursos naturais.

“Esses momentos transformam o ambiente escolar em um verdadeiro laboratório vivo, integrando teoria e prática em atividades pedagógicas contextualizadas. Essa é uma iniciativa que mostra nosso compromisso com a construção de uma educação transformadora, sensível aos impactos da ação humana sobre o meio ambiente e voltada para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro mais sustentável”, destaca a diretora.

foto divulgação