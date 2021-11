Criminosos executam homem dentro de carro com mais de 20 tiros

today26 de novembro de 2021 remove_red_eye95

Leandro Santos Furtado (30 anos), mais conhecido como Doti, morreu nesta última quinta-feira (25), no bairro Itaquari, no município de Cariacica, com mais de 20 tiros.

O crime aconteceu por volta das 16:30h na Travessa Rio Claro, quando Leandro estava dentro de seu veículo, um Honda Civic prata. Os criminosos chegaram a disparar mais de 50 tiros.

De acordo com testemunhas, Leandro seria um dos chefes do tráfico de drogas de Boa Vista e estava passando de carro quando foi interceptado pelos criminosos em outro veículo, que começaram a tirar contra a vítima, que teve perfurações pelo corpo todo.

A Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS – informou que Leandro já foi preso por homicídio e roubo.

O caso segue sendo investigado.