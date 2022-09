Cultura e belezas de Anchieta na RuralturES 2022 neste fim de semana

today16 de setembro de 2022 remove_red_eye22

Anchieta irá promover durante o evento a cultura, o turismo religioso e rural, além das praias e produtos das agroindústrias locais

A cultura, as belezas e as delícias de Anchieta estarão sendo divulgadas neste final de semana durante a 2ª Feira Estadual de Turismo Rural – RuralturES 2022, que ocorre até domingo (18), na cidade capixaba de Venda Nova do Imigrante, região serrana do Estado. O município irá realizar intervenções e apresentações culturais para divulgar o turismo da cidade. O evento começou ontem (15) e será encerrado no domingo (18).

Hoje, a partir das 20h30, o chef Gilson Surrage irá fazer uma aula show de gastronomia ensinando o preparo da paella marineira, prato símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar que acontece em outubro em Iriri. Já no no domingo Anchieta apresenta a ‘Dança do Café’ (EFA Olivânia) e ‘Os Brandarinos’ (cultura portuguesa preservada na comunidade de Belo Horizonte).

Durante todos dos dias serão distribuídos panfletos para promover os circuitos turísticos e os próximos eventos que irão acontecer em Anchieta ainda este ano.

A RuralturEs fica aberta para visitação das 16h às 22h e é considerada uma das maiores feiras de turismo rural do Espírito Santo.