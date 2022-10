Cultura no Parque neste sábado (22) no RDS Papagaio, em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, realiza neste sábado (22) mais uma edição do Projeto Cultura no Parque. Nesse dia, a partir das 14h30, haverá recepção com pipoca e algodão doce e atrações culturais no Parque RDS Papagaio, na sede de Anchieta. O objetivo da iniciativa é ocupar o espaço uma vez por mês com música, arte e cultura.

A programação inclui ainda ação ecológica, palhaçaria e mágica e show com Vanessa Loyola Trio (MPB). A próxima edição do projeto irá ocorrer em 19 de novembro. A coordenação do parque sugere que os participantes levem itens para fazerem piquenique enquanto assistem a programação.

O Parque RDS Papagaio funciona todos os dias para visitação. Com 14.000 m² o local possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região.

O horário de funcionamento do parque é das 07h às 18h. O parque possui ainda estacionamento, banheiros, auditório, sinalização temática e videomonitoramento. O nome é em homenagem ao papagaio do mangue, uma das espécies que habita a região.