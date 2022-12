Curso de Guia de Turismo será ofertado pelo Ifes de Piúma, inscrições aqui até dia 11/12

Resultado de um trabalho coletivo do setor de turismo, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Piúma vai realizar o curso técnico gratuito de Guia Turismo. Ao todo, são 40 vagas e a inscrição pode ser feita até o próximo dia 11 de dezembro, de forma on-line ou presencialmente no Campus Piúma.

Atualmente, o Espírito Santo conta com mais de 500 guias de turismo que estão regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A realização deste curso vai possibilitar que mais pessoas exerçam a função de guia de turismo, que integra os principais serviços de receptivo aos turistas que chegam ao Estado.

O curso é noturno, com aulas das 18h30 às 22h, e tem duração de um ano. O público-alvo é formado por alunos que já concluíram o Ensino Médio (ou concluirão agora em 2022) e a seleção será feita por meio de análise de histórico escolar (notas de Língua Portuguesa, História e Geografia do Ensino Médio).

“Este curso que o Ifes disponibiliza tem o objetivo de possibilitar a melhor qualificação dos profissionais que atuam no setor de turismo, bem como vai impulsionar a geração de trabalho e renda no Estado”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

O diretor-geral do Ifes de Piúma, Marcelo Polese, disse que a criação do eixo “Turismo, Hospitalidade e Lazer” no Campus de Piúma atende a uma demanda do setor e da comunidade. “Por meio dos conselhos regionais, recebemos esta demanda e buscamos atendê-la por meio deste eixo, que cada vez mais estará disponibilizando cursos que vão colaborar para o fortalecimento e a qualificação do setor de turismo”, salientou.

Curso técnico

Ao término do curso, o aluno estará habilitado para planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos; conduzir e orientar visitantes na realização de traslados, passeios, visitas e viagens; prestar informações turísticas no contexto local, regional e nacional; intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos e prestar assistência aos visitantes durante a realização dos roteiros e itinerários turísticos.

Inscrições

Para realizar a inscrição, acesse o site do Ifes: https://bit.ly/3GYHILU.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3520 0682.