Cursos gratuitos para o trade turístico de Anchieta

4 de fevereiro de 2020

Com o propósito de qualificar ainda mais os serviços oferecidos no trade turístico do município, a Secretaria de Turismo de Anchieta (Semtur), em parceria com o a Escola de Turismo do Mepes (Eftur), está oferecendo cursos de capacitação gratuitos. Os cursos e práticas incluem diferentes conteúdos que passam pelas áreas de cozinha, bar, sala, copa, recepção, entre outros.

De acordo com a Semtur, neste ano serão ofertados 25 cursos e as inscrições estão abertas para curso técnico de restaurante/bar e básico camareira. As vagas são limitadas e os interessados devem procurar a Eftur e efetuar a inscrição.

Para o curso técnico em restaurante e bar, os interessados devem possuir ensino médio. As aulas devem iniciar no dia 02 de março e o curso tem duração de um ano. Já para o básico de camareira, as inscrições vão até 05 de fevereiro.

No período de 10 a 14 de fevereiro será aberta a inscrição para o curso básico de coquetelaria. Já no dia 18 irá acontecer uma aula show sobre produção de palha italiana gourmet. Todas as aulas são ministradas na sede da Eftur.

“É uma ótima oportunidade para as pessoas que atuam no trade turístico se capacitarem, bem como aqueles que têm interesse em abrir seu negócio ou conseguir um emprego na área. Em breve iremos divulgar mais cursos”, explicou o secretário municipal de Turismo, Rosineri Bernardi.

As inscrições devem ser feita na própria sede da Eftur, que fica situada na rua Costa Pereira, 131, no bairro Porto de Cima. O horário de atendimento é a partir das 13h.

Informações: (28) 3536-2700

Cursos com inscrições abertas: Básico de camareira, Técnico de restaurante e bar e aula show de palha italiana gourmet

Curso com inscrição a partir de 10/02: Coquetelaria