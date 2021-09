Da Vitória conquista mais R$ 2,4 milhões em emendas para saúde dos municípios capixabas

O deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) conseguiu a liberação de mais R$ 2,4 milhões em emendas parlamentares para serem investidas na área da saúde dos municípios capixabas. São 17 municípios do Estado beneficiados com os recursos para serem aplicados na manutenção da atenção básica da saúde.

As emendas foram pagas nas últimas semanas pelo Ministério da Saúde e destinadas ao custeio do Piso da Atenção Básica (PAB). Assim, as cidades podem aplicar esses valores na contratação de médicos e profissionais da saúde, compra de medicamentos, transporte de pacientes, custear as despesas com luz, água, combustível das ambulâncias, assim como demais despesas diretamente ligadas ao atendimento da população.

São beneficiadas nesse momento as seguintes cidades: Mimoso do Sul (R$ 100 mil), Atílio Vivácqua (R$ 100 mil), Ibatiba (R$ 150 mil), Alto Rio Novo (R$ 100 mil), São José do Calçado (R$ 200 mil), Laranja da Terra (R$ 100 mil), Baixo Guandu (R$ 150 mil), Viana (R$ 150 mil), Iconha (R$ 200 mil), Divino de São Lourenço (R$ 100 mil), Vargem Alta (R$ 150 mil), Jerônimo Monteiro (R$ 100 mil), Vila Pavão (R$ 200 mil), Sooretama (R$ 200 mil), Venda Nova do Imigrante (R$ 200 mil), Barra de São Francisco (R$ 156.320) e Bom Jesus do Norte (R$ 100 mil).



“Esta é mais uma conquista do nosso mandato que ajuda diretamente a saúde dos municípios capixabas. São 17 cidades contempladas com essa liberação do Ministério da Saúde. Tenho que agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por autorizar o pagamento das nossas emendas. Cuidar da saúde é sempre prioridade. Principalmente no atual momento que ainda é de enfrentamento à pandemia. Sigo trabalhando firme em Brasília para ajudar o Estado”, avaliou o deputado Da Vitória.