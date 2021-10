Da Vitória conquista mais R$ 2,5 milhões para saúde de municípios capixabas

today16 de outubro de 2021 remove_red_eye15

Mais recursos liberados para a saúde dos capixabas! O deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) conquistou, na última quarta-feira (13), mais R$ 2,5 milhões para serem aplicados nos serviços de média e alta complexidade de 10 municípios e hospitais capixabas. As emendas do parlamentar tiveram o pagamento liberado pelo Ministério da Saúde.

Receberam os recursos da emenda parlamentar as seguintes cidades e hospitais: Mantenópolis (R$ 418.807 para o município), Águia Branca (R$ 327.755 para o município), Iúna (R$ 100 mil para o município), Hospital Sagrado Coração de Maria de João Neiva (R$ 200 mil), Hospital Santa Casa de Guaçuí (R$ 100 mil), Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (R$ 100 mil), Hospital São Marcos de Nova Venécia (R$ 400 mil), Hospital Evangélico de Vila Velha (R$ 100 mil), Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina (R$ 500 mil) e Linhares (R$ 100 mil para o município, R$ 100 mil para o HGL e R$ 100 mil para o Hospital Rio Doce).

“As emendas vão ajudar os municípios a manter e ampliar o atendimento da saúde da população. E são destinadas aos serviços de média e alta complexidade dos hospitais e prefeituras. Ao longo do mandato tenho trabalhado para garantir que as cidades capixabas recebam os recursos que são essenciais para o funcionamento dos serviços. Tenho que agradecer ao presidente Bolsonaro, que entendeu a importância da aplicação destes valores aqui no Estado e autorizou o pagamento das emendas parlamentares”, disse Da Vitória.

Os recursos são destinados via Fundo Municipal de Saúde para complementar o custeio dos serviços de Assistência à média e alta complexidade – MAC, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e/ou, ainda, atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento.