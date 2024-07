Déborah Medrado e Sofia Madeira são confirmadas na Olimpíada de Paris

As capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira estão confirmadas na Olimpíada de Paris 2024. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a convocação oficial no último sábado (06), com os nomes das atletas da seleção de conjunto de ginástica rítmica que vão representar o Brasil nos Jogos.

Déborah Medrado e Sofia Madeira são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Além das capixabas, as outras convocadas são Duda Arakakai, Nicole Pírcio e Victória Borges. As cinco ginastas serão comandadas pelas técnicas Camila Ferezin e Bruna Rosa.

As capixabas têm feito história na modalidade com a seleção. Em junho, elas disputaram a Copa do Mundo de Milão e alcançaram a maior nota da história do conjunto em uma competição internacional (71.500), garantindo a medalha de prata.

Na ginástica rítmica, os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados na Arena Porte de La Chapelle, entre os dias 08 e 10 de agosto.

Vaga olímpica também no basquete

Com o capixaba Didi Louzada na seleção masculina de basquete, o Brasil também conquistou a vaga para a Olimpíada de Paris depois de oito anos sem disputar a competição. A classificação veio nesse domingo (07), após a equipe vencer a Letônia por um placar de 94 a 69 no Pré-Olímpico.

Com passagens pela NBA, Didi Louzada, que é de Cachoeiro de Itapemirim, foi revelado nos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), principal competição estudantil do Estado, realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).