Deccor prende mais um suspeito de envolvimento no desvio de verbas em instituição filantrópica

29 de setembro de 2021

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), prendeu um homem de 49 anos, alvo da Operação “RH”, que investiga um esquema milionário de desvio de verbas na Irmandade Santa Casa de Misericórdia. O detido tinha mandado de prisão em aberto e era considerado foragido.



Ele se apresentou na sede da Deccor nessa terça-feira (28), acompanhado do advogado, e foi informado sobre o mandado de prisão preventiva. Antes de ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), o detido prestou depoimento.



O homem trabalhava como construtor e, segundo as investigações, participou dos esquemas de desvio de verbas com o ex-gerente de Recursos Humanos da instituição, preso na última sexta-feira (24), pela Deccor. “Ele forneceu os próprios dados pessoais e bancários para receber valores e indicou outras três pessoas para servirem de funcionários fantasmas. A participação do construtor possibilitou o desvio de aproximadamente R$ 160 mil”, explicou o titular da Deccor, delegado Janderson Lube.



Ao todo, a Operação “RH” investiga 15 pessoas suspeitas de participação nos esquemas. De segunda-feira (27) até esta quarta-feira (29), treze investigados foram ouvidos. O Inquérito Policial segue em andamento e apura crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.



por Camila Ferreira