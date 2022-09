Decretada prisão de motorista foragido que matou duas pessoas após ingerir bebida alcoólica

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, denunciou Gilsie Brito de Souza pelo crime de homicídio com dolo eventual. Ele é acusado de ser o responsável pelas mortes de Inevaldo de Medeiros Araújo e de Valdirene de Fátima Belsof Campi.

De acordo com os autos, em abril de 2022, Gilsie dirigia um veículo em zigue-zague pela Rodovia Roberto Calmon (ES 245). Além de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava com a capacidade psicomotora reduzida, em função da ingestão de álcool, assumindo o risco de cometer grave ilícito.

Segundo testemunhas, Gilsie invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta de Inevaldo, que levava Valdirene na garupa, ocasionando a morte de ambos. O denunciado empreendeu, naquele dia, diversas manobras perigosas com o veículo. As vítimas foram surpreendidas pelo veículo na mão de direção delas e não tiveram qualquer possibilidade de reação.

A prisão de Gilsie foi decretada, mas ele encontra-se foragido. Quem tiver informações a respeito do denunciado pode entrar em contato com o disque-denúncia (181) da Polícia Civil ou pelo 127, da Ouvidoria do MPES.