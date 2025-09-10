Decreto de Ferraço libera desassoreamento de rios em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou, nesta terça-feira (9), o Decreto nº 36.100, que autoriza a realização de obras de desassoreamento em rios, córregos e mananciais do município. A medida tem como objetivo restabelecer o curso natural das águas e reduzir os riscos de enchentes e alagamentos que, todos os anos, afetam centenas de famílias, especialmente nas localidades mais próximas ao Rio Itapemirim.

De acordo com relatório da Defesa Civil, a região de Pacotuba é uma das mais atingidas, sendo considerada área de risco muito alto. Ali, cerca de 852 moradores e 213 edificações sofrem direta ou indiretamente com as inundações provocadas pelo acúmulo de sedimentos na calha do rio.

O decreto autoriza a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços a solicitar estudos técnicos, executar a retirada dos sedimentos e dar a destinação adequada ao material, que poderá ser reaproveitado em obras públicas, reduzindo custos para o município.

Prefeito destaca importância da medida

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou que o decreto é uma resposta prática às necessidades da população que convive com os impactos das cheias. “Nosso compromisso é proteger as famílias que todos os anos vivem o drama das enchentes. Esse decreto é um passo firme para devolver segurança e dignidade a essas comunidades”.

Ele também destacou que a ação alia cuidado social e responsabilidade com o dinheiro público. “Além de prevenir alagamentos, vamos aproveitar os materiais retirados em outras obras da cidade. É eficiência, é economia e, acima de tudo, é cuidado com o povo de Cachoeiro”.