Defesa Civil apresenta plano para mitigar risco em caso de desastre natural em Itapemirim

1 de fevereiro de 2022

Plano para minimizar riscos em caso de desastres naturais. Equipes da Secretaria Municipal de Defesa Social apresentaram, na manhã desta terça-feira (1), o novo Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) de Itapemirim. O evento foi realizado no auditório do prédio-sede da Prefeitura de Itapemirim, no Centro.

O documento elaborado pelas equipes da Defesa Civil traz estratégias com o planejamento, prevenção e mitigação por ocasião de fenômenos naturais adversos, bem como ações para recuperação, reabilitação e construção como resposta e gerenciamento em casos de desastres naturais.

O PLANCON foi atualizado para a prevenção, socorro e assistência às comunidades afetadas por desastres. No plano consta também todo mapeamento das áreas com histórico de ocorrências e suscetíveis a algum tipo de fenômeno natural adverso, além do mapa de abrigamento temporário em casos de necessidade.



“O plano objetiva nortear as ações da Defesa Civil e dos órgãos municipais envolvidos durante as atividades de prevenção, socorro e assistência para mitigar e reduzir e estabelecer a proteção e segurança diante de desastres”, pontuou a secretária interina de Defesa Social, Letycia Paiva.



Representantes de todas as secretarias e órgãos municipais participaram do evento.