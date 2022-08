Defesa Civil de Cachoeiro orienta sobre prevenção de incêndios em vegetação

Devido ao tempo seco e à baixa umidade do ar, características típicas dessa época do ano, a Defesa Civil de Cachoeiro alerta para o aumento do índice de incêndios no município. Situação que, segundo o órgão, tende a piorar com a escassez de chuvas.

Devido a isso, é necessário que a população adote medidas simples, mas importantes, para diminuir o risco de incêndios.

Algumas orientações são: não jogar bitucas de cigarros nas margens de ruas e rodovias; não fazer uso do fogo próximo à vegetação (urbano ou rural); não queimar lixo ou descartes residenciais; manter os lotes limpos sem usar fogo; conscientizar as crianças, pois, durante uma brincadeira de risco, podem acabar ocasionando um foco de incêndio; e molhar faixas de terras secas próximas a locais onde haja incidência de chamas.

Além de causar danos ao meio ambiente, as queimadas também afetam a saúde da população. Pessoas que sofrem com problemas respiratórios, como bronquite, asma, sinusite e rinite, são as mais afetadas com a seca e a poluição do ar com partículas geradas pelas chamas, o que pode agravar, ainda mais, as doenças.

“Sem dúvidas, é um risco muito grande. Como a vegetação está mais seca nesse período do ano, o vento propaga o fogo com muita facilidade, tornando o incêndio, por vezes, incontrolável. É importante salientar que atear fogo no lixo e em terrenos é considerado crime ambiental, previsto na lei federal nº 9.605/1988”, destaca o Coordenador Executivo da Defesa Civil de Cachoeiro, Carlos Miranda, que lembra, ainda, que a proibição também é aplicada às áreas particulares.

Caso moradores presenciem focos de incêndios, a primeira medida, de acordo com a Defesa Civil, é acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193, para combate às chamas.

Aumento no número de ocorrências

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, o ano de 2022 já acumula cerca de 100 chamados para ocorrências de queimadas em vegetação. Desse total, 66 foram registradas no mês de julho.

Na última semana, foram registrados incêndios de grandes proporções nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Aeroporto e em São Joaquim.

