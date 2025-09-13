Defesa Civil de Guarapari atua após forte chuva na cidade

Na madrugada e manhã deste sábado (13), Guarapari registrou 62 milímetros de chuva em apenas 12 horas, um volume considerado alto para o período. As equipes da Defesa Civil estão nas ruas desde as primeiras horas do dia para verificar os pontos da cidade e identificar locais críticos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Capitão Flávio, ainda não foram registrados pontos críticos, mas houve alagamentos em algumas regiões.

“Foi muita chuva em pouco tempo. Nossas equipes estão rodando os bairros, conversando com os moradores e verificando a situação em cada ponto. O objetivo é registrar todas as ocorrências no Sistema Integrado de Informações de Desastre, que vai gerar dados importantes sobre os locais que alagam com frequência e ajudar no planejamento de ações futuras”, destacou.

Uma ocorrência específica foi registrada em uma residência no bairro Elza Nader, onde a água atingiu o quintal. A Defesa Civil acionou a equipe de obras, que já está encaminhando um caminhão hidrojato para realizar o desentupimento da tubulação e evitar novos alagamentos em caso de continuidade da chuva.

O prefeito Rodrigo Borges também acompanha de perto a situação. “Estou nas ruas junto com as equipes para verificar de perto cada ocorrência e tomar as medidas necessárias. É fundamental termos agilidade nessas ações para garantir a segurança da população”, afirmou.

A Defesa Civil reforça os cuidados que a população deve ter em situações de chuva intensa:

– Evitar áreas de risco e procurar local seguro;

– Elevar móveis e preparar kits de emergência;

– Observar árvores, muros e encostas que possam apresentar risco de queda ou deslizamento.

A previsão ainda indica chuva para as próximas horas. A previsão são 70 milímetros ao todo neste sábado e 30 milímetros amanhã.

A população pode acionar a Defesa Civil pelo número (27) 99962-0881.