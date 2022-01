Defesa Civil interdita Rodovia do Penedo por causa do nível do rio em Itapemirim

Para maior segurança dos motoristas e moradores, a Defesa Civil e a Guarda Municipal interditaram temporariamente, na manhã desta quarta-feira (12), a Rodovia do Penedo, que liga a ES-487 a ES-060 (Rodovia do Sol), em virtude da elevação de 2,5 metros no nível do Rio Itapemirim.

Com a subida das águas na cabeceira do rio e em outros municípios, Itapemirim também registrou elevação no nível da água, que ocupou um pequeno trecho da via, além de boa parte das áreas de pastagens ao redor da Rodovia do Penedo.

A opção para o motorista que trafega pela ES-487 é passar pelo Centro de Itapemirim, na Vila, depois seguir pela Barra e o Pontal, em Marataízes, até acessar a Rodovia do Sol e vice-versa.

A Defesa Civil Municipal continua fazendo o monitoramento do nível do rio, alertando a população ribeirinha das localidades de Coqueiros, Paineiras, Luanda e Beira Rio para que deixem suas casas sob o risco de alagamento. Nove famílias já foram abrigadas em casas de parentes.

De acordo com o órgão, a expectativa é de que o nível da água do Rio Itapemirim comece a baixar lentamente. Não há registro de desabrigados.

foto Leonai Gomes Martins