Definida a data do Festival da Uva e do Vinho em Urânia, Alfredo Chaves

O distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, será palco de uma das mais tradicionais festas do município: a 60ª edição do Festival da Uva e do Vinho, que neste ano acontece em março, nos dias 7 e 8. O evento celebra a cultura, a agricultura familiar e a tradição dos produtores locais, reunindo moradores e visitantes de toda a região capixaba.

A expectativa é a comercialização de duas toneladas de uva durante o festival, além de uma grande variedade de vinhos artesanais, produzidos por agricultores do próprio distrito e comunidades vizinhas. O festival é reconhecido por valorizar o trabalho das famílias produtoras e fortalecer a economia local.

A programação inclui ainda o tradicional desfile para a escolha da Rainha do Festival, um dos momentos mais aguardados da festa, além da Feira da Agricultura Familiar, com exposição e venda de produtos como frutas, hortaliças, doces, embutidos, artesanato e inhame.

Durante os dois dias, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com shows musicais, apresentações culturais, sorteios e diversas atrações para toda a família, reforçando o caráter festivo e comunitário do evento.

Com seis décadas de história, o Festival da Uva e do Vinho de São Bento de Urânia se consolida como um importante símbolo da identidade cultural de Alfredo Chaves, promovendo o turismo rural e as tradições locais.

O evento tem apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves e da agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).