Deic de Cachoeiro de Itapemirim prende suspeito de tentativa de homicídio

today14 de março de 2023 remove_red_eye68

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, e por solicitação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, prendeu um suspeito de 39 anos.

O crime teria acontecido em 2021, na região de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e a vítima seria um policial militar. O suspeito é investigado ainda pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo envolvimento em outros homicídios na região, além de roubos.

A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral, as diligências tiveram início às 5h, quando os investigadores se posicionaram em pontos estratégicos para efetuar a prisão do suspeito.

“É uma prisão de tal importância que reforça ainda mais a congruência entre as forças policiais estaduais, que estão sempre em contato, com o objetivo de dar a resposta que a sociedade espera e merece”, afirmou o delegado.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e após os procedimentos de praxe seguirá para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

por Patrick Pereira