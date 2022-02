Deic de Guarapari prende comerciante suspeito de ceder máquinas de cartão para assaltantes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, prendeu, na última sexta-feira (11), um comerciante de 38 anos suspeito de ceder máquinas de cartão de crédito para que um comparsa efetuasse compras simuladas utilizando um cartão de crédito roubado.

Os policiais chegaram até o comerciante, por meio de trabalhos de investigação, e prenderam o suspeito na residência dele, no bairro Kubitschek, em Guarapari, pelo crime de estelionato e receptação.

De acordo com as investigações, no dia 05 de julho de 2021, o dono de um restaurante e a esposa foram assaltados no Centro de Guarapari, por um ex-funcionário do restaurante de 26 anos e um outro indivíduo de 25 anos. O empresário realizaria, naquele dia, o pagamento dos empregados, fato que era de conhecimento do ex-funcionário. Tendo essas informações, os assaltantes abordaram as vítimas e roubaram celulares, dinheiro e cartões do casal.



De posse desses cartões, o ex-funcionário, tendo ciência das senhas utilizadas pelo ex-patrão, com o outro assaltante e um terceiro indivíduo também de 25 anos, efetuaram diversas compras de roupas. Já no estabelecimento do suspeito preso na última sexta-feira (11), uma açaiteria, os assaltantes e o comerciante combinaram de realizar uma transação simulada no valor aproximado de R$ 26 mil.



“O ex-funcionário do restaurante combinou verbalmente com o dono da açaiteria de realizar uma transação simulada em uma de suas máquinas, sem de fato efetuar nenhuma compra, e, nesse caso, 80% do dinheiro ficaria para os assaltantes e 20% do valor para o comerciante”, informou o titular do Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.



No dia 13 de janeiro deste ano, os policias da Deic de Guarapari conseguiram localizar e prender três suspeitos de envolvimento nesse crime, sendo o ex-funcionário do restaurante, que pilotava a moto no dia do crime, um suspeito que foi responsável por render as vítimas e um terceiro envolvido que também utilizou do cartão roubado para efetuar compras. Outro suspeito de 22 anos, que teria emprestado a motocicleta para o roubo, ainda se encontra foragido.



por Victória Meireles, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)