Deic prende suspeitos de tráfico de drogas adquiridas com dinheiro de clonagem de cartões

today28 de dezembro de 2023 remove_red_eye72

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), efetuou a prisão de três suspeitos com idades entre 24 e 29 anos, vinculados a uma associação criminosa envolvida na clonagem de cartões de crédito para aquisição on-line de pneus. As prisões aconteceram nos últimos dias 19 e 20 de dezembro.

O grupo utilizava os lucros obtidos para comprar drogas, as quais eram posteriormente traficadas por meio de um serviço de entrega. As prisões ocorreram no município de Serra e Fundão.

As investigações tiveram início após uma empresa multinacional de pneus, com sede no Estado do Espírito Santo, relatar denúncias de movimentações financeiras indevidas. De acordo com as investigações, a organização criminosa clonava cartões de crédito e realizava as compras de pneus de forma parcelada.

“A organização comprava os dados de terceiros pela internet, conseguindo assim os dados das vítimas, para poder utilizar o cartão de crédito. Porém, após a compra ser efetivada, a vítima solicitava o estorno por meio da empresa do cartão de crédito, alegando uma compra desconhecida. Foram realizadas mais de 170 vendas ilegais, gerando um prejuízo de mais de um milhão de reais a empresa”, informou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro.

Ao efetivar a compra, o criminoso revendia o pneu por metade do valor e utilizava o dinheiro para a compra de drogas. A equipe policial iniciou um monitoramento para averiguar os dias em que ocorriam e de qual endereço partiam as vendas, deste modo conseguindo localizar a residência dos criminosos, no bairro Santa Luzia, na Serra.

No momento da abordagem, no dia 19 de dezembro, dois elementos conseguiram empreender fuga, sendo efetuada a prisão apenas de um dos investigados, de 29 anos. No imóvel, foram apreendidos, 83 pneus, notas fiscais, máquinas de cartão de crédito, 25 quilos de maconha e 200 comprimidos de ecstasy.

No local, também foi encontrado uma caixa térmica, que os investigados utilizavam para a entrega de drogas, se passando por um delivery de alimentos. Já no dia 20, a equipe policial conseguiu localizar os dois elementos que haviam fugido, em um hotel na localidade de Praia Grande, em Fundão. Os suspeitos de 29 e 24 anos também foram presos em flagrante.

Os três detidos já tinham passagem na polícia pelos crimes de tráfico de drogas. Os investigados serão autuados pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)