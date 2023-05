Delegacia de Santa Leopoldina procura por indivíduo de alta periculosidade

A Delegacia de Polícia (DP) de Santa Leopoldina está à procura de um indivíduo de altíssima periculosidade, que responde a 13 inquéritos apenas na cidade de Santa Leopoldina e tem cinco mandados de prisão em aberto. Ele é suspeito da autoria de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação. Atualmente, os levantamentos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) indicam que ele pode estar escondido em Cariacica.

O crime mais recente atribuído a ele é um homicídio, que foi cometido na madrugada do dia 15 de abril, no primeiro dia da festa de emancipação da cidade. No dia do fato, a vítima foi baleada no meio da rua, por dois homens que passaram de moto. A motivação teria sido a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. As investigações indicaram que um dos ocupantes da moto era o suspeito procurado, que já era considerado foragido.

“Este indivíduo é o alvo número um da nossa Delegacia. Ele é o chefe do tráfico de drogas em Santa Leopoldina e autor de inúmeros crimes. Há algum tempo ele saiu da cidade, pois sabia que ficando aqui seria inevitavelmente preso e, agora, temos a informação de que ele se esconde em Cariacica. Não podemos admitir que uma cidade pequena como Santa Leopoldina sofra com a presença de um criminoso contumaz”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina, delegado Leandro Barbosa.

Também em Santa Leopoldina, o mesmo homem responde por uma tentativa de latrocínio, em que usou uma submetralhadora contra a vítima, além de tentativas de homicídios e vários roubos. Durante uma perseguição, o indivíduo roubou quatro motos, sequencialmente, para despistar a polícia. O delegado explicou que o longo histórico de crimes dele é todo relacionado ao tráfico de drogas.

As buscas estão em andamento e qualquer pessoa pode auxiliar com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, pelo qual é possível enviar fotos e vídeos.

por Camila Ferreira