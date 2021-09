Denarc apreende 90 quilos de entorpecentes no bairro Ataíde em Vila Velha

O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu, nesta quarta-feira (15), um total de 90 quilos de entorpecentes, munições e material de refino de entorpecentes. Os produtos estavam em um imóvel no bairro Ataíde, em Vila Velha. O local era utilizado como laboratório para preparo de drogas, além de servir para guardar entorpecentes, armas e munições.



“A operação faz parte das ações do Denarc, que objetivam reprimir o tráfico de drogas e a guerra decorrente da disputa pelo tráfico na região. Nossos levantamentos são realizados de forma sigilosa e resultam em apreensões como esta”, ressaltou o titular do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.



Ao todo, os policiais apreenderam 85 quilos de maconha, 05 quilos de cocaína, 04 quilos de pólvora, 64 munições calibre 12, material de refino, balanças de precisão, duas capas de colete balístico e uma camisa que imita o uniforme da Polícia Civil, provavelmente usada por bandidos para enganarem rivais.



“No momento da apreensão, não havia ninguém no imóvel. O criminoso responsável por guardar todos os ilícitos já foi identificado e um inquérito policial foi instaurado para apurar a responsabilidade dele no caso”, explicou Otoni.

por Camila Ferreira