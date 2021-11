Denarc apreende drogas e prende suspeito em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou, nessa segunda-feira (08), uma ação policial no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, para prender um homem de 21 anos que vinha sendo investigado por envolvimento no tráfico de drogas.

Segundo as investigações, o suspeito traficava drogas na região por meio de entregas. Durante a diligência, a equipe da Polícia Civil teve sucesso em adentrar no imóvel que, de acordo com informações recebidas pela Polícia, seria utilizado para o armazenamento de entorpecentes. Na residência, foram encontrados seis quilos e meio de maconha, um quilo e meio de cocaína, 70 gramas de crack, um caderno com anotações do tráfico, uma balança de precisão e diversos pinos vazios para armazenamento de cocaína.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da justiça.

Segundo o delegado titular da Denarc, Tarcísio Otoni, as ações são realizadas com o objetivo de diminuir os conflitos causados pelo tráfico de drogas na região. “Esperamos que, com nossas ações, possamos levar mais tranquilidade à população, que sofre com os constantes conflitos e problemas causados pela guerra do tráfico na região”, afirmou o delegado.

A participação da sociedade é primordial para o combate ao tráfico de drogas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br.