Dengue: em dois meses, mais de 144 mil criadouros eliminados em Vila Velha

today12 de novembro de 2021 remove_red_eye54

A equipe de Vigilância Ambiental de Vila Velha está visitando, aos sábados, imóveis por todo o município no combate à dengue. O objetivo é reduzir pendências que podem ocorrer nas visitas dos agentes durante a semana e que, por algum motivo, os responsáveis pelo domicílio não estejam no local.

As ações aos finais de semana iniciaram no dia 5 de setembro e, até o último sábado (6), foram visitados o total de 6.046 imóveis que constavam pendentes e não puderam ser vistoriados durante a semana em que os agentes estavam fazendo a inspeção. Com isso, puderam ser eliminados 144.493 criadouros de mosquito e outros 1.640 depósitos tratados, como caixas d’água e piscinas. O município segue trabalhando para que não se elevem os números de casos de dengue. As ações aos sábados serão de forma efetiva, visando atender o maior quantitativo de imóveis e para que não haja pendências.

“Para evitar a proliferação, é importante que os cidadãos façam sua parte, principalmente dentro de suas residências, onde se concentram 90% dos focos encontrados”, disse a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

As pessoas não devem deixar acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros, pois são ambientes propícios para o transmissor.

Combate aos mosquitos

Em busca de combater a infestação de mosquitos, a equipe de Vigilância Ambiental do município vem fazendo diversos trabalhos. Para poder inibir a evolução da larva ao estágio adulto, é feito o controle larval em canais, valas, bueiros, fossas, caixa de esgoto e caixa de passagem.

Já o controle do mosquito adulto é feito através dos carros fumacê, de acordo com os critérios epidemiológicos e climáticos, além das visitas em pontos estratégicos como cemitérios, borracharias, transportadoras, ferros velhos, dentre outros locais que tem alta rotatividade de depósitos propícios à proliferação de foco do mosquito. Em caso de chuvas, é suspensa a rota do carro fumacê, mas o bairro entra novamente no cronograma programado.

Para o controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, são realizadas, através do programa de Educação e Mobilização Social, ações educativas e vistorias em escolas, locais públicos e obras em atividade.