DENNIS esquenta o público para o verão e explora metaverso em clipe inédito

25 de agosto de 2022

Maior produtor de funk do mundo lança música “Indecente”, com MC Pedrinho, no dia 25

O verão começa em agosto para DENNIS! Maior produtor de funk do mundo, o “brabo” lançará nesta quinta-feira (25), às 21h, em todas as plataformas digitais, a música “Indecente”, em parceria com MC Pedrinho. O clipe, com temática futurista, estará disponível a partir do dia 26, às 11h, em seu canal no YouTube.

“Indecente! Seu movimento é envolvente! Ela descendo é saliente! Bate palma aí que ela gosta! É toda gostosa!”, diz os versos da música que prometem não sair dos ouvidos do público!

“Indecente é uma das músicas da minha nova safra de hits para o verão. Conheço MC Pedrinho desde criança, há mais de 10 anos, ele começou muito novo. Estou muito feliz com essa faixa. A música promete muito, todo mundo gosta e já agrada as crianças. Meu filho de 3 anos, quando escuta, começa a dançar e pede para repetir! Estou muito feliz por essa parceria com o Pedrinho e meus amigos compositores. Vamos com tudo com esse novo hit, Indecente, para já começar a esquentar a galera para o final de ano”, comemora DENNIS.

O clipe, dirigido por Fernando Moraes, irá explorar a temática inovadora do metaverso, em que jovens que sonham ser DJs encontram seus ídolos em outra dimensão. Com o auxílio de um “óculos de acesso” e a super bebida “NN Power”, passam a interagir com pessoas de diferentes lugares e assumem identidades distintas.

“Foi um prazer enorme participar dessa faixa com DENNIS. Sou muito fã e é muito gratificante para mim ser convidado a fazer parte de um projeto tão legal quanto esse”, celebra Pedrinho.

Os números de DENNIS mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,2 milhões de inscritos e 1,29 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4,3 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (625 mil), Spotify (4 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,25 mi de fãs) e TikTok (1,3 mi).

foto Eduardo Carvalho / @eimagec