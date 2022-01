Dentro do BBB, Naiara Azevedo lança faixa de álbum “Baseado em Fatos Reais”

DVD foi gravado em Goiânia, em dezembro de 2021, e tem participações especiais de Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Gabriel Gava.

Antes de entrar no maior reality show da TV brasileira, o Big Brother Brasil, Naiara Azevedo deixou agendado para hoje, 19 de janeiro, seu primeiro single de 2022. A faixa “Nem Te Culpo” estará disponível nas plataformas digitais e no YouTube a partir das 21h e faz parte do DVD “Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais”. O audiovisual, gravado em 19 de dezembro de 2021, mostra toda transparência, sinceridade e talento da artista.

“A ‘Nem Te Culpo’ é o primeiro single do projeto e eu sou uma das compositoras. A história da faixa é sobre uma situação muito comum que algumas mulheres enfrentam em relacionamentos. Ela fala sobre uma mulher que não consegue enxergar o homem que tem do lado e se desvaloriza por conta disso. Ela tem uma ligaçãozinha com a “50 Reais”, que abordou sobre traição, outro fato bem comum em alguns relacionamentos, infelizmente” conta a artista.

Além de Naiara, Waléria Leão, Blener Maycom, Vinni Miranda, Rafael Quadros e Bia Frazo também compuseram a “Nem Te Culpo”, que é o primeiro lançamento a ser divulgado de uma lista que a cantora já deixou preparada aqui fora da casa mais vigiada do país. As próximas músicas saem no mês de fevereiro.

Ao todo, o DVD terá 12 faixas, das quais três são de autoria da paranaense junto de outros parceiros. O novo projeto de Naiara conta também com as participações especiais de Ícaro & Gilmar, Gabriel Gava e Humberto & Ronaldo.

Naiara: “Me entreguei de corpo e alma a esse projeto. Me envolvi em todos os processos e cuidei de tudo, do início ao fim. Inclusive, compus três faixas, coisa que não acontecia há muito tempo. Quis entregar tudo de Naiara Azevedo neste DVD e passar um pouco da minha verdade como artista”.

“Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais” tem produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção geral de Fernando Cabral e Danilo Diaz. A direção de vídeo ficou por conta de Will Santos, da Terra Produções. Este é o primeiro trabalho da artista depois de assinar contrato de exclusividade com a desenvolvedora ONErpm Music Group.

BBB22

NAIARA AZEVEDO: AVISA QUE ELA CHEGOU!

Indicada ao Grammy e com mais de 2.3 bilhões de views no YouTube, cantora é uma das participantes do Big Brother Brasil 2022

Naiara Azevedo é um dos nomes mais comentados nessa nova edição do BBB, mas você realmente conhece a artista além da faixa “50 Reais”? Dona de uma personalidade forte e marcante, ao longo de 10 anos de carreira, Naiara coleciona grandes feats e momentos inesquecíveis como sua indicação ao Grammy Latino como “Melhor Álbum de Música Sertaneja” e chegar à final do ‘Show dos Famosos’, no Domingão do Faustão, ambos em 2018.

Seus projetos sempre foram grandes e audaciosos como o DVD “Contraste”, gravado em 2017 no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro; e o DVD “SIM”, seu primeiro projeto aberto ao público teve participação internacional e 10 mil pessoas na plateia – gravado em dezembro de 2019, em Praia Grande/SP.

A cantora também contabiliza grandes números: são mais de 2.3 bilhões de visualizações em seus videoclipes e cerca de 6.8 milhões de inscritos em seu canal do Youtube; nas plataformas de música, são mais de 470 milhões de streamings, 6.6mi de seguidores e quase 2 milhões de ouvintes mensais – somente no Spotify, onde também está presente em mais de 45 playlists editorias.

Ao longo de sua carreira, Naiara acumula feats com grandes artistas nacionais de diferentes estilos como Chitãozinho & Xororó, Roberta Miranda, Ivete Sangalo, Dilsinho, Zé Neto e Cristiano, Zé Felipe, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Pocah, Mr. Catra, Jottapê, Dani Russo, Rai Saia Rodada, entre outros; e até colab internacional, com a colombiana Greeicy, na faixa “Ela é Hit”.

Nem Te Culpo – Naiara Azevedo

Lançamento: 19 de janeiro de 2022, pela ONErpm

Letra:

Sua maior frustração não é eu tá tirando você da minha vida,

É saber que me traiu só pra alimentar a sua auto estima

Que de alta não tem nada

Você só dá conta de uma madrugada

Iludia mil na rua pra disfarçar que não dava conta da que tinha em casa



Cê não é culpado

Fui eu que vi um homem foda em um fracassado

E subtrai para somar do seu lado

E o que cê fez?

Fez merda outra vez!

É, no fundo, lá no fundo,

Eu nem te culpo!

Você não soube o que fazer com isso tudo

Que eu coloquei de baby doll na sua cama

Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha

Porque na Hora H você dormia…

Dorme não bebê

É, no fundo, lá no fundo,

Eu nem te culpo!

Você não soube o que fazer com isso tudo

Que eu coloquei de baby doll na sua cama

Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha

Porque na Hora H você dormia…

A culpa não é sua

A culpa é minha

Cê não é culpado

Fui eu que vi um homem foda em um fracassado

E subtrai para somar do seu lado

E o que cê fez?

Fez merda outra vez!

É, no fundo, lá no fundo,

Eu nem te culpo!

Você não soube o que fazer com isso tudo

Que eu coloquei de baby doll na sua cama

Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha

Porque na Hora H você dormia

É, no fundo, lá no fundo,

Eu nem te culpo!

Você não soube o que fazer com isso tudo

Que eu coloquei de baby doll na sua cama

Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha

Porque na Hora H você dormia

A culpa não é sua

A culpa é minha