DENÚNCIA | De acordo com moradores, prefeito de Iconha contratou empresa de engenharia para prestar serviço de locação de maquinários

today19 de janeiro de 2023 remove_red_eye642

Nossa redação recebeu uma denúncia anônima na manhã desta quinta-feira, dia 19, onde moradores de Iconha denunciam a administração municipal por uma contratação no mínimo suspeita.

A alegação é que a empresa Thompson Engenharia Ltda, conforme consta no portal de transparência do município, foi contratada “para prestação de serviço de locação de maquinários pesados e caminhões por hora trabalhada contendo operadores para as máquinas e motoristas para os caminhões para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Agricultura”, no valor de R$ 1.200.007,20, contrato 000019/2022.

O questionamento da população é: como pode uma empresa, cuja atividade primária é engenharia exercer uma outra atividade que não condiz com o contrato firmado com a prefeitura de Iconha?