Deputado admite carga gigante para professores, mas reconhece investimentos

today7 de agosto de 2025 remove_red_eye35

Durante sessão solene na Assembleia Legislativa, Fabrício Gandini homenageou sete profissionais da Educação e destacou o orçamento bilionário destinado à área no Espírito Santo

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, destacou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Educação, especialmente os professores, e defendeu mais apoio à categoria.

“Os professores estão com uma carga gigante, sendo muito cobrados, e é urgente discutir isso. Falta gente nas escolas e precisamos valorizar quem já está lá”, afirmou Gandini, diante de uma plateia formada por educadores.

Ele lembrou a trajetória da própria mãe, dona Solange, professora aposentada da Educação Infantil, e reforçou a importância de reconhecer os desafios da profissão:

“Ser educador no Brasil é uma luta. Temos questões salariais e estruturais graves. Muitos falam em Educação em época de campanha, mas poucos mantêm o compromisso depois”.

As declarações foram feitas na quarta-feira (6), durante a sessão solene em Homenagem à Educação Capixaba, realizada no plenário Dirceu Cardoso, onde Gandini entregou a medalha “Educador Capixaba Renato Pacheco” a sete profissionais da área.

No total, 29 educadores foram homenageados na cerimônia, entre professores e gestores de diferentes municípios. A medalha reconhece profissionais que desenvolvem ações inovadoras e transformadoras nas escolas e nas comunidades onde atuam.

A cerimônia contou com a presença de alunos, familiares e amigos dos homenageados e foi aberta com a apresentação da banda escolar da EMEF Eugênio Pinto Sant’Anna, de Domingos Martins.

Ao mesmo tempo em que cobrou mais valorização, Gandini reconheceu os avanços recentes no setor e elogiou o governo estadual por destinar R$ 4 bilhões do Orçamento à Educação.

“É justo agradecer ao governador Renato Casagrande e ao secretário Vitor de Angelo por esse investimento, que já começa a transformar a infraestrutura das escolas estaduais”, afirmou, mencionando também o subsecretário Vinícius Simões, presente no evento.

O prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério, também participou da cerimônia e ressaltou que o Espírito Santo é referência nacional em Educação: “A Educação transforma vidas. Temos orgulho de ver nosso estado pequeno sendo exemplo para o Brasil.”

A professora Liliane Xavier Alves, de Nova Venécia, emocionou-se ao agradecer a homenagem: “É uma honra ver nosso trabalho reconhecido assim. Levo essa medalha para todos os meus colegas que, com amor e dedicação, lutam todos os dias pela Educação.”

Educadores homenageados por Gandini:

Niceia Jorge da Costa (Boa Esperança)

Bernadete Gama Gomes Poeys (Vitória)

Maria Inêz Cescon Quiuqui (Jaguaré)

Liliane Xavier Alves (Nova Venécia)

Natália Pimentel Vieira Scaramussa (Jaguaré)

Lilian Catein Ribeiro (Jerônimo Monteiro)

Thiago Caldeira Rosa Cabral (Ecoporanga)