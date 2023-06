Deputado defende título de ponto turístico para Rampa do Mirante em Alto Formoso

today14 de junho de 2023 remove_red_eye85

O deputado estadual Allan Ferreira está empenhado em impulsionar o turismo no Espírito Santo, e sua mais recente iniciativa é o reconhecimento da Rampa do Mirante em Alto Formoso como um ponto turístico oficial do estado.

Situada em uma região entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no sul do Estado, a Rampa do Mirante não só oferece uma experiência emocionante para os entusiastas de voo livre, como também proporciona vistas panorâmicas das belas montanhas e dos distritos de Soturno e Gironda, além de um clima agradável de montanha.

O Governo do Estado , em seu site oficial, destaca entre as várias atrações de turismo de aventura no estado, a prática do voo livre na rampa, que tem se tornado uma referência mundial.

“Reconhecer a Rampa do Mirante em Alto Formoso como ponto turístico oficial do Espírito Santo significaria promover e impulsionar o empreendedorismo local, bem como o fluxo turístico. Isso resultaria na valorização e aproveitamento dos recursos naturais, infraestrutura e serviços turísticos diversificados disponíveis na região.” destaca Allan Ferreira.