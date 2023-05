Deputado capixaba é multado com carro oficial em uma blitz da Lei Seca

O deputado estadual Lucas Polese (PL), o mais jovem a ser eleito em 2022, com 26 anos, foi multado no último sábado, dia 06, após ser parado em uma blitz da Lei Seca na Praia do Canto, em Vitória.

Na hora da abordagem, o parlamentar estava dirigindo um carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo – ALES – e se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que, segundo a lei, é uma infração gravíssima.

Lucas foi autuado e, além da multa de R$ 2.900 fica suspenso de dirigir por 12 meses. Segundo a assessoria da ALES, o valor da multa fica a cargo do próprio deputado.

Em nota, Lucas Polese disse que estava finalizando uma agenda oficial quando foi parado pela Polícia Militar na blitz e que não fez o teste do bafômetro por orientação do jurídico de seu gabinete.

“Como todos puderam acompanhar nas redes sociais, passei os dias 3, 4 e 5, me dedicando exclusivamente a agendas diplomáticas oficiais para fomentar as exportações do ES. Na noite do dia 5, quando finalizava a última agenda oficial do dia, fui parado em uma blitz da polícia militar, onde o policial verificou toda a minha documentação e confirmou que tudo estava em dia. Ao solicitar que fizesse o teste de bafômetro, optei por declinar, conforme fui orientado previamente pelo meu jurídico, de que o ideal é jamais me submeter a qualquer procedimento desta natureza e que não seja objetivo. Por orientação do policial, solicitei que outra pessoa prosseguisse na direção do veículo e fui liberado para seguir com a agenda. Isso pode ser verificado em registros de câmeras de vídeo do hotel Sheraton, por exemplo, para onde me dirigi após a blitz para concluir a missão oficial. Quero dar os parabéns aos policiais que, in loco, me trataram com muito respeito e cordialidade, cumprindo a lei.

É de conhecimento público e notório as denúncias que tenho feito e a batalha que tenho travado contra a alta cúpula da segurança pública do governo e, por isso, tenho redobrado os meus cuidados por receio de retaliações, tramas e perseguições típicas do mundo político, dedicando minha rotina inteiramente ao mandato. Mais uma vez, parabéns aos policiais, que se arriscam todos os dias para defender a população.”

Nota Oficial da ALES

A Assembleia Legislativa, por meio de nota oficial, informou que “sobre os recentes fatos divulgados envolvendo deputado estadual que se negou a realizar o teste do etilômetro no momento em que conduzia um veículo integrante de frota contratada pela Administração Pública, a Assembleia Legislativa informa que ainda não foi notificada oficialmente, mas que, a partir do que foi noticiado pela imprensa e em homenagem ao princípio da oficialidade que norteia a Administração Pública, apurará o suposto fato, irá contribuir com todo o processo de apuração e adotará as medidas necessárias dentro de um devido processo em que serão observados, dentre outros princípios, o da ampla defesa e o do contraditório”.

