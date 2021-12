Deputado destina mais R$ 1,3 milhão para assistência social dos municípios capixabas

O deputado federal Da Vitória destinou mais R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares para serem aplicadas nas entidades e associações que prestam ações de assistência social no Espírito Santo. O pagamento dos recursos indicados pelo parlamentar foi autorizado pelo Ministério da Cidadania na última semana e foram depositados nos respectivos Fundos Municipais de Assistência Social de cada cidade contemplada.

Desta vez, foram liberados recursos para atender nove cidades com os seguintes valores: Afonso Cláudio (R$ 100 mil para a Sociedade Civil de Amparo a Velhice Ninho de Amor); Aracruz (R$ 100 mil para Projeto Girassol); Cachoeiro de Itapemirim (R$ 100 mil para APAE); Castelo (R$ 100 mil para a Instituição do Idoso Asilo Feliz); Guarapari (R$ 100 mil para APAE); Colatina (R$ 100 mil para Lar Irmã Sheila, R$ 100 mil para Caritas Diocesana de Colatina – Mater Christi, e R$ 200 mil para APAE); Jerônimo Monteiro (R$ 100 mil para Casa do Idoso Maria Bossoes Lanes); São Gabriel da Palha (R$ 100 mil para APAE); Vila Valério (R$ 100 mil para APAE); e R$ 110 mil para Associação Vitória Down, na capital.

“Primeiro, fica o nosso reconhecimento ao trabalho que cada uma dessas instituições presta no atendimento, acolhimento e no oferecimento de oportunidade aos capixabas que mais necessitam, em cada uma destas cidades. Os recursos são direcionados para que possam custear os serviços oferecidos e permitem que investimentos sejam feitos nas entidades. Segundo, fica aqui também nosso agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro e à equipe ministerial, que entenderam a importância destas emendas chegarem àqueles que tanto precisam. Os municípios do Espírito Santo podem sempre contar com nosso mandato”, afirmou Da Vitória, que também é coordenador da bancada federal capixaba.