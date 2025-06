Deputado Gandini apresenta balanço com 10 ações em defesa do meio ambiente

Deputado, que está à frente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, destaca medidas voltadas à qualidade do ar, saneamento, preservação ambiental e turismo sustentável

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, apresentou um balanço com 10 ações que marcam sua atuação parlamentar em defesa dos recursos naturais e da qualidade de vida da população capixaba.

A decisão de prestar contas ao cidadão se deve ao fato de que este mês é lembrado como Junho Verde, com datas simbólicas e que servem de alerta, como o Dia da Ecologia, Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem, todos no dia 5.

Entre os destaques apontados pelo parlamentar está a articulação da primeira Lei de Qualidade do Ar do Espírito Santo (Lei nº 12.059/2024), construída em diálogo com o Ministério Público, o governo do Estado e a sociedade civil. Gandini também acompanhou de perto os Termos de Compromissos Ambientais (TCAs) assinados por Vale, ArcelorMittal para reduzir o pó preto que afeta moradores da capital.

“Cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde das pessoas e do futuro das nossas cidades. Nosso trabalho tem foco em resultados, com fiscalização firme, cobrança responsável e construção de soluções”, afirmou o parlamentar.

Na Grande Vitória, Gandini atuou pela despoluição do córrego Camburi, cobrando o replantio da restinga e a troca da areia poluída na praia de Camburi. Também fiscalizou a entrega dos parques Botânico e Costeiro, que oferecem lazer, turismo e educação ambiental na orla de Camburi.

Outra ação importante é o acompanhamento da desativação do emissário de esgoto conhecido como Pinicão, em Jardim Camburi, que dará lugar a uma Estação de Produção de Água para reúso industrial.

Em relação ao saneamento, o deputado acompanha as obras de esgotamento sanitário em Vila Velha e Guarapari, que deverão beneficiar mais de 66 mil pessoas. Na Serra, tem cobrado melhorias da Cesan nas estações de tratamento de água, especialmente diante de queixas sobre água barrenta e esgoto nos rios da região.

No interior, Gandini participou de audiências públicas e visitas técnicas em Cedrolândia (Nova Venécia), São João do Sobrado (Pinheiros) e Jaguaré, propondo soluções para enfrentar a seca com drenagem, apoio aos produtores e acesso à água potável. Em Vitória, fiscalizou o novo reservatório do Morro do Jaburu, que já melhora o abastecimento em bairros como Gurigica e São Benedito.

Por fim, o parlamentar criou a Rota Azul, por meio da Lei nº 11.787/2023, que valoriza o turismo sustentável nas montanhas capixabas e incentiva a preservação ambiental em cidades como Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo.

“Nosso mandato atua com responsabilidade ambiental e compromisso com as futuras gerações. Vamos seguir fiscalizando, propondo leis e ouvindo a população para fazer do Espírito Santo um Estado mais sustentável”, concluiu Gandini.

Gandini com a filha Mariana, ao lado de árvore plantada por eles, no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Resultados da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa

1. Qualidade do ar – Liderança na articulação da primeira Lei de Qualidade do Ar do Estado (Lei nº 12.059/2024), construída com a sociedade civil, o Ministério Público e o governo do Estado.

2. Parques Botânico e Costeiro – Fiscalização das obras e entrega dos parques Atlântico e Costeiro, que transformaram a orla de Camburi em um polo de lazer, turismo e educação ambiental.

Vista aérea dos parques Botânico e Costeiro, construídos após fiscalização do deputado.

3. Redução do pó preto – Acompanhamento das ações dos Termos de Compromissos Ambientais (TCAs), com a Vale, ArcelorMittal, prefeitura e Ministério Público, para reduzir a poluição do ar em Vitória.

4. Despoluição do córrego Camburi – Cobrança por replantio da restinga e substituição da areia contaminada na praia de Camburi.

5. Fim do Pinicão – Acompanhamento para desativação do emissário de esgoto de Jardim Camburi, com a construção de uma Estação de Produção de Água para reúso industrial.

6. Saneamento em Vila Velha e Guarapari – Fiscalização das obras de esgotamento sanitário que vão beneficiar mais de 66 mil pessoas.

7. Qualidade da água na Serra – Cobrança da Cesan por melhorias nas estações de tratamento, com foco na água barrenta e no lançamento de esgoto nos rios.

8. Soluções para a seca – Participação em audiências públicas e visitas técnicas a comunidades do Norte do Estado, com propostas de captação e distribuição de água, drenagem e apoio a produtores rurais.

9. Novo reservatório em Vitória – Fiscalização das obras do reservatório do Morro do Jaburu, que já melhora o fornecimento de água em bairros como Gurigica e São Benedito.

10. Rota Azul – Criação da Rota Azul (Lei nº 11.787/23), que promove o turismo sustentável nas montanhas capixabas e garante investimentos em infraestrutura e conservação ambiental.

