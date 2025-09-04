Deputado Gandini quer criar rota turística para fortalecer economia em Pancas

4 de setembro de 2025

Projeto do deputado prevê percurso de 15,3 km com potencial para atrair investimentos, ampliar o turismo de aventura e valorizar a produção local

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) protocolou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) o Projeto de Lei (PL) 575/2025, que propõe a criação da Rota da Pratinha, em Pancas, região reconhecida por seu relevo montanhoso e pelas belezas naturais.

A iniciativa busca transformar o município em um polo ainda mais atrativo para o turismo de aventura e para o agroturismo, além de estimular o desenvolvimento econômico e social da comunidade local.

O projeto é resultado da parceria que o deputado tem com o prefeito de Pancas, Guima (PP), e o vereador da cidade Juninho Tatá (Republicanos).

De acordo com a proposta, o percurso terá cerca de 15,3 quilômetros, iniciando na Rodovia José Alves de Oliveira (ES-341) e chegando até a rampa de voo livre Pedra da Colina, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Ao longo do trajeto, os visitantes poderão desfrutar de trilhas, escaladas, ciclismo rural e voo livre, além de ter contato com propriedades familiares voltadas para a produção agrícola e artesanal.

Na justificativa do projeto, Gandini ressalta que o reconhecimento oficial da rota permitirá que a região receba mais investimentos em infraestrutura turística e apoio governamental.

“A região da Pratinha já conta com diversos empreendimentos em pleno funcionamento, como produção de mel, cultivo de uvas, hortaliças, rosas e plantas ornamentais, além de alimentos artesanais como massas de pastel e salgados. O fortalecimento da rota vai atrair visitantes e ampliar o escoamento dessa produção, beneficiando diretamente as famílias que vivem da agricultura e da produção rural”, destacou.

O deputado também chamou atenção para a capacidade da Rota da Pratinha de diversificar a economia local e abrir novos negócios.

“Com a valorização da rota poderemos ter a instalação de pousadas temáticas, espaços gastronômicos voltados para produtos regionais, agências especializadas em ecoturismo e experiências imersivas no campo. Isso vai gerar emprego, renda e colocar Pancas no mapa do turismo sustentável, unindo natureza, aventura e a força do trabalho rural”, afirmou.

Além de fortalecer a agricultura familiar e dar visibilidade à produção artesanal, Gandini acredita que a medida poderá ampliar a divulgação de Pancas como destino turístico em nível estadual e nacional.

“Pancas tem vocação natural para o turismo de aventura e de experiência. Com esse reconhecimento, damos um passo importante para que o município seja ainda mais conhecido, atraindo visitantes de várias partes do Brasil”, completou.

O PL 575/2025 foi lido no expediente da sessão ordinária do dia 20 de agosto e agora seguirá para análise nas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Após esse trâmite, a matéria será votada em plenário.

foto Wilbert Suave