Deputado Gandini vai a Brasília cobrar antecipação das obras da BR-101

today29 de setembro de 2025 remove_red_eye85

Deputado estadual se junta ao parlamentar federal Gilson Daniel e participa de audiência pública nesta terça-feira (30), na Câmara dos Deputados. No dia seguinte, reúne autoridades na Assembleia para cobrar rapidez no cronograma de obras da Ecovias Capixaba, que apresentará seu plano de ação

A luta pela duplicação e para acelerar as obras do trecho Norte da BR-101 terá uma semana decisiva em Brasília e no Estado. É que o presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias na Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), participa nesta terça-feira (30), às 15h30, de uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

O encontro foi requerido pelo deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e deverá ter a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, da diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da concessionária Ecovias Capixaba. O objetivo é detalhar o novo contrato de concessão da BR-101/ES-BA e discutir a possibilidade de antecipação das obras no trecho Norte da rodovia.

“Não é justo ter praça de pedágio em São Mateus e não ter duplicação. O Norte foi o grande prejudicado nesse novo contrato. As faixas adicionais, por exemplo, só estão previstas para o 9º ano. Vou formalizar o pedido de antecipação porque estamos falando de vidas. Essa rodovia já foi chamada de ‘máquina de matar’ e não podemos repetir os erros do contrato anterior”, afirmou Gandini.

O deputado federal Gilson Daniel destacou a importância da mobilização conjunta. “Queremos conhecer o novo contrato e saber o que será feito para avançar. Tivemos recentemente a nova concessão, mas o trecho Norte recebeu poucas intervenções da Ecovias. Vamos convidar o ministro, a ANTT, os diretores da concessionária e o deputado Gandini, que é um batalhador dessa causa no Estado”, disse.

O contrato assinado entre ANTT e Ecovias Capixaba prevê R$ 10 bilhões em investimentos nos próximos 24 anos, incluindo 170 km de duplicações (concentradas no Sul), 41 km de faixas adicionais, 35 km de vias marginais, 40 passarelas e 16 interseções em desnível. No entanto, a exclusão inicial da duplicação do trecho Norte gerou críticas de Gandini e de prefeitos da região.

FISCALIZAÇÃO

No dia seguinte à audiência em Brasília, quarta-feira (1º), Gandini realizará a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias, às 14h, na Assembleia Legislativa. A pauta será a apresentação do Plano de Ação da Ecovias Capixaba, com a presença do diretor-presidente da empresa, Roberto Amorim Júnior, além de representantes da ANTT, Polícia Rodoviária Federal, DER-ES, DNIT e Semobi.

“Vamos fiscalizar a situação, o planejamento, a contratação e a execução das obras de manutenção, as melhorias e a duplicação. É hora de dar transparência e cobrar resultados”, destacou Gandini.

A expectativa é de que prefeitos do Norte, especialmente de São Mateus, Linhares, Sooretama, Jaguaré e Conceição da Barra, unam forças em torno da pauta para pressionar pela antecipação das obras.