Deputado Marcelo Santos é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do ES

today3 de fevereiro de 2025 remove_red_eye62

Eleição com chapa única composta por 10 integrantes recebeu os votos dos 30 deputados para administrar a Casa de 2025 a janeiro de 2027

O deputado Marcelo Santos (União) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa (Ales) com 30 votos. Ele estará à frente do Legislativo estadual no biênio de fevereiro deste ano a janeiro de 2027. A eleição da Mesa Diretora ocorreu na tarde desta segunda-feira (3), durante sessão preparatória no Plenário Dirceu Cardoso, com votação nominal e aberta.

Marcelo foi eleito junto com os deputados Hudson Leal (Republicanos), como 1º secretário, e Janete de Sá (PSB), reeleita como 2ª secretária, além de sete suplentes. Apenas uma chapa foi inscrita, e seus integrantes tiveram o voto automaticamente computado para ela, mas ainda assim confirmaram a escolha no microfone de aparte no plenário. Os demais parlamentares precisaram manifestar seu voto obrigatoriamente.

Ao longo da votação, os parlamentares ressaltaram a atuação de Marcelo nos últimos dois anos na Ales. Entre as medidas destacadas, mencionaram a defesa das prerrogativas dos deputados, independentemente de posicionamentos ideológicos, a preservação da harmonia entre os Poderes, a reforma da Torre Legislativa, a organização de um concurso público para a Casa e iniciativas voltadas à valorização dos servidores públicos.

A condução dos trabalhos da sessão ficou por conta do Delegado Danilo Bahiense (PL), tendo Janete de Sá (PSB) como 1ª secretária, responsável por chamar os nomes dos deputados para votar; e João Coser (PT) como 2º secretário, fazendo a confirmação dos votos. Após a votação, Bahiense declarou a vitória de Marcelo. Os novos integrantes da Mesa Diretoria tomaram assento e assinaram o termo de posse.

Ao longo dos 190 anos da Assembleia Legislativa, apenas dois presidentes haviam sido eleitos por unanimidade: Elcio Alvares, em 2009, e Rodrigo Chamoun, em 2011. Com a votação desta segunda-feira, Marcelo Santos entra para esse seleto grupo, consolidando seu nome na história do Parlamento capixaba com o apoio unânime dos deputados estaduais.

“Renovo com gratidão e senso de responsabilidade essa missão. O Espírito Santo não pode retroceder, e a Assembleia seguirá trabalhando com transparência, diálogo e compromisso com a população capixaba”, relatou o deputado, que destacou também a estabilidade institucional e o protagonismo inédito como um grande diferencial da Casa no último biênio.

Um dos destaques da sessão foi a manifestação da deputada Camila Valadão (PSOL), que, diferente da última eleição da Mesa, quando votou contra a chapa de Marcelo Santos, desta vez fez questão de justificar seu apoio. Em sua fala, a parlamentar reconheceu a condução do presidente nos últimos dois anos, ressaltando a valorização dos servidores da Casa e a garantia das prerrogativas parlamentares. “Hoje temos espaço de fala e participação nos debates, e isso se deve a uma gestão que nos permitiu atuar em diferentes frentes”, afirmou Camila.

O deputado Lucas Polese (PL), que na última eleição da Mesa foi contrário à escolha de Marcelo Santos, justificou seu apoio ao presidente reeleito ao destacar um episódio que colocou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo em evidência nacional: a prisão do deputado Capitão Assumção (PL). Na ocasião, Marcelo revogou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, viabilizando a soltura do deputado, em uma clara defesa da autonomia do Parlamento capixaba.

“Poderia citar vários momentos em que o presidente defendeu meu mandato, honrou sua palavra comigo e garantiu meu direito de pautar os projetos em que acredito. Mas resumo em um episódio: quando as prerrogativas desta Casa foram desrespeitadas, ele contrariou a decisão de Alexandre de Moraes e revogou a prisão do deputado Capitão Assumção. Daí, honra a quem tem honra”, declarou.

De acordo com o presidente, a eleição da nova Mesa Diretora representa a continuidade de um trabalho voltado para a modernização e eficiência do Legislativo capixaba. Para Marcelo Santos, a responsabilidade da Assembleia é clara: “Vamos seguir atuando com transparência, diálogo e respeito, garantindo que esta Casa continue sendo um pilar de estabilidade e progresso para o Espírito Santo, e servindo de exemplo para tantos outros estados”.

Confira a chapa completa:

Titulares

Presidente: Marcelo Santos (União)

1º secretário: Hudson Leal (Republicanos)

2ª secretária: Janete de Sá (PSB)

Suplentes

1º vice-presidente: Dary Pagung (PSB)

2º vice-presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL)

3º vice-presidente: Alexandre Xambinho (Podemos)

3º secretário: Sérgio Meneguelli (Republicanos)

4ª secretária: Iriny Lopes (PT)

5ª secretária: Raquel Lessa (PP)

6º secretário: Coronel Weliton (PRD)