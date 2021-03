Deputado Marcelo Santos entrega equipamentos no noroeste do estado

O deputado estadual Marcelo Santos participou, nessa quinta-feira (11), de solenidades em Marilândia e Água Doce do Norte, municípios do Noroeste do Espírito Santo, para entregas de equipamentos conquistados pelo parlamentar, contribuindo para a educação e a agricultura do interior do Estado.

Para incentivar as atividades da Escola Família Agrícola (EFA) de Marilândia, com o enfoque no desenvolvimento sustentável, um veículo zero quilômetro fará parte da rotina dos futuros agricultores, benefício cedido pelo deputado Marcelo Santos.

“Eu tenho certeza que o veículo contribuirá, ainda mais, para a melhoria da qualidade da educação no meio rural. A agricultura do nosso Estado precisa ser valorizada por todos os cidadãos e o carro será utilizado para facilitar a mobilidade, seja em participação em eventos, visitas e/ou reuniões externas”, comemorou o deputado que ainda levou boas notícias. “Além da entrega do carro, trouxemos informações muito boas, como a liberação de recursos para calçamento rural no município”, disse.

O evento aconteceu na própria EFA e contou com a presença do prefeito, Gutim Astori, do vice-prefeito, Warley Arrivabeni, dos vereadores Josi Passamani, Douglas Badiani, Emílio Gava, Alcione Boldrini, Silvano Dondoni e Adilson Reggiani, além do diretor da Escola, Felipe Bromucheng e o ex-vereador Tenório Gomes.

“Agradeço ao deputado pela parceria que vem tendo com o nosso município! Entregamos, hoje, um carro para a Escola Família Agrícola, já demos andamento no calçamento rural e vamos investir R$ 160 mil na agricultura”, comemorou o prefeito Gutim.

O diretor da Escola elencou algumas atividades que serão desempenhadas pelo veículo. “Com certeza vai ajudar muito nossas atividades administrativa e agropecuária da nossa escola.”

Café

O município de Água Doce do Norte, através da Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Santo Agostinho, também poderá usufruir de um benefício para colaborar com a agricultura regional. O equipamento, adquirido através de emenda do deputado Marcelo Santos, favorece diretamente um dos processos vitais para o desenvolvimento do café: a secagem dos grãos. Dessa forma, não precisarão ficar expostos no chão do terreiro – como geralmente eram realizadas essas secagens -, o que poderia acarretar um prejuízo significativo na qualidade do alimento.

“A Associação de Santo Agostinho tem um trabalho muito bem feito ao longo da história e merece todo o nosso carinho. Esse secador é essencial para os produtores, já que além de melhorar a qualidade do café, tem o baixo custo de implementação e a economia de mão-de-obra”, afirmou Marcelo Santos.

A solenidade ocorreu no Salão da Comunidade São José Operário, em Córrego dos Gonçalves, com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de agricultura, Charles Felisbino; o secretário de meio ambiente, Edcarlos José de Campos; a produtora rural Elenice Valério, representando a Associação; e o ex-vereador Arquimedes Silva.