Deputado perde 25 quilos e exibe novo visual na Assembleia

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye117

Com reeducação alimentar e exercícios físicos, Fabrício Gandini (PSD) passou de 99 para 74 quilos

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) voltou do recesso parlamentar exibindo um novo visual. Com muita dedicação à reeducação alimentar e à prática de exercícios físicos, ele já eliminou 25 quilos, saindo dos 99 para os atuais 74 quilos.

Sempre engajado em causas como o meio ambiente, o incentivo ao esporte e a melhoria da qualidade de vida de autistas, diabéticos e pessoas com obesidade, Gandini tem colocado a própria saúde como prioridade.

De azul, Gandini na Corrida e Caminhada pelo Diabetes.

Prova disso foi sua participação na 1ª Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc, onde completou os 7 quilômetros em 55 minutos e 23 segundos. Além disso, correu na 1ª Corrida Itapemirim, ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito Genesis Alves Bechara, o Geninho (PDT).

Presidente da Frente Parlamentar do Diabetes na Assembleia Legislativa, Gandini reforça que a mudança no estilo de vida não foi apenas por estética, mas, principalmente, por saúde.

“Quando completei 37 anos, hoje estou com 45, descobri que era diabético. Desde então, travo uma guerra diária: preciso manter uma alimentação regrada e praticar exercícios. Cortei o açúcar, mas não é fácil! O diabetes é uma doença crônica e silenciosa que exige acompanhamento rigoroso. Perdi minha avó para essa doença”, relatou o deputado.

Mesmo se considerando tímido, Gandini não resistiu à brincadeira dos colegas sobre sua transformação e entrou na trend do momento: “primeiro você começa, depois melhora!”. No Instagram, compartilhou um antes e depois, comparando seu rosto mais rechonchudo de antes com o visual atual, muito mais magro.

“A vida é uma constante mudança. Inclusive, como forma de melhorar a minha saúde, perdi recentemente 25 quilos”, declarou, incentivando seus seguidores a cuidarem da própria saúde.

créditos Assessoria Parlamentar