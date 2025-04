Deputado propõe transferir parte dos alunos durante reforma da Escola Almirante Barroso

Proposta de Gandini visa minimizar o calor, barulho e goteiras, garantindo melhores condições de ensino até o fim das obras, previstas para ser entregues só no segundo semestre de 2026

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, protocolou uma indicação ao governo do Estado sugerindo a realocação temporária de parte dos 1.197 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Almirante Barroso, em Goiabeiras, Vitória. A medida, que será votada em plenário, busca garantir melhores condições de ensino durante a reforma da unidade, que deve ser concluída apenas no segundo semestre de 2026.

A sugestão é que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) avalie a celebração de contrato ou convênio com um espaço escolar alternativo, nas proximidades da unidade, para acomodar temporariamente os estudantes.

Uma das possibilidades citadas é a utilização de salas na Igreja Batista, próxima à escola, ou até mesmo um convênio com a faculdade Multivix, que estuda o pedido da comunidade escolar.

Gandini esteve na escola no dia 16 de abril, acompanhado do subsecretário Vinícius Simões, do líder comunitário Chico Hosken e da conselheira da comunidade Elza Costa. A visita teve como objetivo fiscalizar as obras de instalação do ar-condicionado nas 16 salas de aula.

“Recebi vídeos que mostram a confusão nos dias de chuva, com goteiras e barulho de obra. A situação tem comprometido o aprendizado dos alunos. Buscamos uma solução que preserve as aulas, sem interromper a reforma”, destacou o deputado.

A proposta da realocação temporária foi sugerida também pelos professores, que enfrentam dificuldades para dar aula em meio ao barulho das obras, ao calor e às infiltrações.

“Está impossível estudar nessas condições. É muito calor e barulho! Não estamos aprendendo”, justificou o estudante Kawan Kaick.

A ausência de um diretor fixo na escola tem dificultado a mediação de soluções. “É importante a presença do deputado ouvindo professores e alunos, porque quem vive o dia a dia da escola sabe onde estão os problemas”, afirmou o subsecretário Vinícius Simões, que confirmou que a empresa responsável já corrigiu os pontos de vazamento identificados após uma chuva forte.

O encarregado da obra, Alexsandro da Vitória Carlos, informou que o cronograma está em dia e que 22 trabalhadores atuam na reforma, que inclui climatização, troca do telhado e reestruturação das redes elétrica e hidráulica.

Para Gandini, o foco é garantir que as obras avancem sem sacrificar o desempenho escolar: “Precisamos de uma escola renovada, mas também de um ambiente digno para estudar enquanto a reforma acontece”.