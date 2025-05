Deputado questiona gastos milionários dos Correios em meio a cortes para funcionários

Diante de denúncias de desequilíbrio financeiro nos Correios, o deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) apresentou o Requerimento de Informação nº 2107/2025, solicitando ao Ministério das Comunicações explicações sobre os gastos da alta direção da estatal com viagens e patrocínios culturais. A medida ocorre em meio a um cenário de cortes e restrições impostos aos funcionários da base da empresa.

Segundo Donato, enquanto trabalhadores da base enfrentam cortes em infraestrutura, benefícios e condições de trabalho, a cúpula da empresa teria mantido gastos elevados com viagens e patrocínios culturais, em total contradição com o discurso de contenção adotado pela administração.

De acordo com dados divulgados pela imprensa, os Correios encerraram 2023 com um prejuízo de R$ 600 milhões, e a previsão para 2024 é de um déficit que pode ultrapassar R$ 2 bilhões. Apesar do risco de insolvência declarado pela própria gestão, os gastos com patrocínios culturais saltaram de uma média de R$ 430 mil por ano (entre 2019 e 2022) para impressionantes R$ 38 milhões em 2023, já sob o atual governo.

O requerimento apresentado questiona:

– Quais medidas de contenção foram impostas aos funcionários desde 2023 e quais setores foram afetados;

– Os valores gastos com passagens, diárias e viagens da diretoria da empresa, com detalhamento de destinos, participantes, objetivos e resultados;

– Os critérios usados para aprovação de patrocínios culturais em meio ao desequilíbrio financeiro;

– Se há previsão de corte nas despesas da alta cúpula, e por que isso ainda não foi feito;

– E se existem estudos que comprovem o impacto positivo dos patrocínios na imagem e operação da estatal.

Para Donato, o contraste entre a austeridade imposta aos servidores e os privilégios mantidos pela cúpula fere os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e economicidade, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

“O trabalhador dos Correios está perdendo benefícios, enquanto a diretoria continua viajando e patrocinando eventos com dinheiro público. Isso é inaceitável. O país precisa de gestão responsável, e os brasileiros merecem respostas claras sobre o uso de seus impostos”, afirmou o parlamentar.

O requerimento será analisado pela Câmara e, se aprovado, o Ministério das Comunicações deverá responder oficialmente às perguntas formuladas. O caso pode abrir caminho para ações junto aos órgãos de controle e fiscalização, caso sejam comprovadas irregularidades ou abusos administrativos.