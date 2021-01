Deputado Renzo Vasconcelos cria 64 ações na Assembleia Legislativa em janeiro

today27 de janeiro de 2021 remove_red_eye161

Antes mesmo do retorno das Sessões Ordinárias, o deputado estadual Renzo Vasconcelos (Progressistas) já protocolou 64 indicações na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). As propostas protocoladas são ações de infraestrutura, assistência social, educação, saúde e outras áreas sociais.

Para Renzo, não há tempo a perder. “Quando entrei na política, assumi a missão de trabalhar pelo povo capixaba. E esse trabalho não tem descanso. Iniciamos 2021 já pensando em várias ações e ouvindo bastante as pessoas. As sessões na Ales voltam agora em fevereiro, mas conseguimos antecipar bastante a produção de proposições”, comentou.

Entre as 64 indicações protocoladas, está a instalação de um posto de coleta de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) em Vila Velha. Além disso, também foram protocolados pedidos de calçamento rural e maquinários agrícolas. Todas as propostas serão apresentadas em Plenário e, em seguida, enviadas ao Governo do Estado.

Para conhecer essas e outras ações do deputado, basta acessar www.al.es.go.br/deputado/renzovasconcelos.

Retrospectiva

No primeiro ano de mandato, Renzo apresentou 90 proposições em Plenário. Já em 2020, o parlamentar dobrou a quantidade de propostas, chegando à marca de quase 180 proposições. Segundo o deputado, a meta para 2021 é triplicar o número de ações em relação ao ano passado.

“Viemos crescendo ao longo do mandato, a expectativa é trabalhar muito esse ano e conseguir superar os anos anteriores com a ajuda da população. Queremos aumentar a participação popular no mandato em 2021 e, assim, sermos certeiros na construção das ações”, explicou.



Foto: Divulgação/Ales