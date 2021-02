Deputado Renzo Vasconcelos pede regulamentação do nome da Rodovia Jorge Feres

O deputado estadual Renzo Vasconcelos (Progressistas) protocolou uma indicação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) que dispõe sobre a oficialização do nome da Rodovia ES-375, localizada entre a BR-101 e Piúma. Se a medida for aprovada, a denominação do local que já é conhecido como Rodovia Jorge Feres, será oficialmente regulamentada.

Para o parlamentar, essa regulamentação é necessária, já que homenageia uma figura fundamental para o município. “Jorge Feres é um exemplo para todos nós. Sempre foi engajado na luta por mais qualidade de vida para Piúma e merece esse reconhecimento”, comentou.

Jorge Feres nasceu em 1892, no Líbano e foi naturalizado brasileiro. Quando chegou ao país, morou no interior de Iconha e depois se mudou para Piúma. “O amor dele pelo Espírito Santo e pelo país era nítido. Tanto que, na 1ª Guerra Mundial, quando o Líbano e a Síria se aliaram contra o Brasil, Jorge declaradamente apoiou e defendeu o Brasil”, frisou o deputado.

Feres foi o primeiro guardador de livros da região (profissão atualmente conhecida como contador), era responsável pela contabilidade dos comércios da cidade e das redondezas, além de ser caixeiro viajante. Devido ao seu trabalho, ele atravessava diariamente a estrada Piúma x Iconha a cavalo.

“Jorge sempre lutou pela construção de uma estrada na região justamente por conhecer o trecho que ligava as duas cidades”, explicou Renzo.

A indicação 65/2021 foi protocolada na Ales e, assim que for aprovada, será enviada ao Governo do Estado.



Foto: divulgação Ales