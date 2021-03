Deputado Renzo Vasconcelos percorre 6 municípios da Região Sul para ouvir população

today4 de março de 2021 remove_red_eye6

Em busca de melhorias para a Região Sul do Estado, o deputado estadual, Renzo Vasconcelos, colocou o pé na estrada esta semana para ouvir as necessidades locais e construir políticas públicas para as cidades de Guarapari, Anchieta, Piúma, Rio Novo do Sul, Iconha e Guaçuí.

O parlamentar visitou prefeituras, associações, câmaras municipais e cooperativas em busca de demandas para o desenvolvimento humano e econômico de cada localidade.

“Ir às cidades para ouvir e propor ações cara a cara é muito mais efetivo e produtivo. A gente sente na pele as dificuldades e carências por estar perto da realidade de cada município”, comentou Renzo.

Na cidade de Guaçuí, o deputado assinou documento para a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil à Santa Casa de Misericórdia. Estiveram presentes na ocasião a liderança local, Simone Biondo, Francisco Carlos e Miguel Couzi, membros do Conselho da Santa Casa, e Nelson Salvador, vereador. A assinatura ocorreu no auditório do hospital.

Ainda no município guaçuiense, Vasconcelos visitou a Cooperativa de Laticínios de Guaçuí (Colagua) e assinou indicação ao governo para a aquisição de um gerador de energia. Participaram do momento da assinatura as lideranças locais, José Luiz Caversan e Simone Biondo, Agenor Tomé e Burton, diretores da Colagua, os vereadores Nelson Salvador e Valmir Santiago, e Oséas, vereador de Divino de São Lourenço.

Encerrando a passagem por Guaçuí, o parlamentar colatinense visitou a Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares (Aprafacosa), em Córrego do Apolinário. O encontro contou com a presença de Dinho, presidente da associação, Nelson Salvador, vereador, Simone Biondo, liderança local, e outras lideranças da localidade.

Já em reunião na Prefeitura de Iconha foi firmado envio de recursos para a saúde da cidade ao lado do prefeito, Gedson Paulino, e dos vereadores, Alessandra Paganini e Alessandro Gomes.

Na Câmara Municipal de Iconha, Renzo se reuniu com lideranças e colocou o mandato à disposição. Estavam presentes o empresário, Hudson Peruzzo, Wanderson Werneck, presidente da Associação Comercial, Adilson Santos, presidente da rádio comunitária de Iconha, Daniel Polonini, produtor rural, e Marlene Braga, conselheira tutelar.

A destinação de recursos foi pauta de reunião realizada na Prefeitura de Rio Novo do Sul ao lado do prefeito, Nei Castelari, e do vereador rionovense, Leandro Barros.

Em Piúma, o deputado recebeu demandas de vereadores e lideranças locais para o desenvolvimento de ações nas áreas da saúde, agricultura e assistência social. O encontro com o legislativo piumense foi na Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores, Wallace Campi, Elber Luiz, Bernardete Calenzani, José Carlos, Eliezer Dias, Jorge Miranda, e da liderança local, Heliomar.

No município de Guarapari, Vasconcelos participou de reunião na Associação Atlética Aliança (AAA). Na pauta, construção de políticas públicas para a Cidade Saúde. Participaram do encontro o vereador, Izac de Queiroz, Sidney Antônio, presidente da associação, Marluce, diretora da Associação Salvamar, e Pastor Wesley.

Ainda na Cidade Saúde, o deputado Renzo se reuniu com a ex-secretária municipal de Assistência Social, Maria Helena, o secretário municipal do Progressistas, Sávio, o vereador, Professor Luciano, e o ex-secretário municipal de Meio Ambiente, Afonso Rodrigues.

O deputado colatinense finalizou as visitas ao município de Guarapari em almoço com o empresário local, Waguinho Bourguignon, e Gedson Merízio, assessor especial da Secretaria de Estado do Governo.

Em reunião na Câmara Municipal de Anchieta, Renzo tomou nota de todas as reivindicações apontadas pelos vereadores, Renan Delfino e Pablo Florentino, e também pelo presidente da Câmara Municipal, Edson Vando. A procuradora-geral, Rebeca Morghetti, também participou do encontro.

Todas as demandas recebidas nos seis municípios serão formalizadas e protocoladas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) até a próxima semana.