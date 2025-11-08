Descarte irregular de lixo em Vila Velha pode gerar multa de R$ 4,5 mil

today7 de novembro de 2025 remove_red_eye48

Em Vila Velha, desrespeitar as normas ambientais e de limpeza pública – ao fazer o descarte irregular de lixo e entulho – pode sair caro. Quem for flagrado pelas câmeras da Prefeitura, despejando resíduos em locais impróprios ou em áreas de interesse ambiental do município, será multado em R$ 4.580,50.



A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) montou uma central de videomonitoramento que já conta com um total de 28 câmeras instaladas em 16 bairros da cidade. Essas câmeras ficam posicionadas em locais estratégicos e funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, registrando imagens dos principais pontos viciados de lixo em Vila Velha.

De janeiro a outubro deste ano, o sistema flagrou um total de 74 casos de descarte irregular de lixo e entulho em diversos pontos de Vila Velha. De posse das imagens, a equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Urbanos conseguiu identificar os infratores e todos receberam multas de R$ 4.580,50 cada um. Depois disso, nenhum deles voltou a reincidir na infração.

Para o secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, Raphael Nascimento, o serviço de limpeza pública é um direito de todos, mas também um dever: uma responsabilidade que deve ser compartilhada pela cidade e por seus moradores.



“Nossos cidadãos merecem uma coleta eficiente e uma destinação correta do lixo. Mas eles também têm que contribuir, fazendo o descarte correto de lixo nos dias, horários e locais indicados. Essa é uma atitude cidadã que ajuda a manter a cidade limpa e a evitar pontos viciados de lixo, que acabam se tornando focos de doenças e de proliferação de roedores e insetos”, destacou.

Segundo o secretário, as ações educativas realizadas no município contam com apoio popular, mas elas nem sempre conseguem conscientizar a todos: “Infelizmente, ainda há os que insistem em atropelar as normas e agir de modo irresponsável, para se livrarem do lixo, acreditando na impunidade. Tem até gente que sai do seu próprio bairro para jogar o lixo em outro”, lamentou ele.

E Raphael Nascimento completou: “Vila Velha gasta cerca de R$ 7 milhões por ano para manter a limpeza de pontos viciados de lixo que são criados pelos próprios moradores da cidade. Por isso, intensificamos nossa fiscalização e estamos penalizando duramente quem desrespeita as regras. Percebemos que, quando dói no bolso, as pessoas pensam duas vezes antes de cometer uma infração”.



O secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha lembra, ainda, que não há motivo para ninguém recorrer ao descarte irregular de lixo na cidade, uma vez que a prefeitura disponibiliza diversos serviços para ajudar a população a fazer o manejo correto dos resíduos.

O aplicativo Ecopontos é um exemplo disso. A plataforma mostra a localização exata dos locais destinados ao descarte adequado de materiais como vidros, plásticos, pilhas, baterias e pneus, e também entulhos de pequeno volume. Os Ecopontos recebem, ainda, materiais inservíveis como móveis, sofás, resíduos resultantes de podas de árvores, e recicláveis (exceto embalagens de alimentos).

Os moradores de Vila Velha também contam com o caminhão Cata-Móveis, que recolhe gratuitamente diversos tipos de resíduos mediante agendamento prévio pelo telefone (27) 3149-7326. E para denúncias de casos de poluição ou degradação ambiental, a Ouvidoria Municipal atende pelo número 162, recebendo registros, fotos ou vídeos que auxiliem na identificação e responsabilização dos infratores.

Confira os links para acessar os serviços

Cata-treco: https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/categorias/servicos-urbanos-semsu/cata-treco

Cata-galho: https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/categorias/servicos-urbanos-semsu/cata-galho

Cata-móveis: https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/categorias/servicos-urbanos-semsu/cata-moveis