Detran/ES assina convênio com Projeto Alfa para atender motoristas profissionais dependentes químicos

today6 de agosto de 2022 remove_red_eye13

O diretor do Detran/ES, Harlen da Silva, esteve na cidade de Piúma na tarde desta sexta-feira, dia 05 de agosto, para assinar um convênio com o Projeto Alfa – Centro Terapêutico – para instalação da primeira comunidade terapêutica em Cachoeiro de Itapemirim com foco na atenção aos motoristas profissionais dependentes químicos.

Marcaram presença no evento os vereadores de Piúma, presidente José Carlos Araújo, Eliezer Dias, além de lideranças locais e regionais.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES – um espaço que está desativado há tempos, foi cedido pelo governo do estado e será totalmente reformado e mobiliado pelo Detran/ES.

O local vai ter 30 vagas para o público masculino, área administrativa, refeitório, banheiro com acessibilidade, cozinha, sala de estar, lavanderia, tudo será de acordo com a vigilância sanitária e a previsão de entrega é final de setembro.

De acordo com a presidente do projeto Alfa, Alciléia Cardoso de Oliveira, está sendo negociado com o governo do Estado para ceder 30 vagas para o público feminino em Piúma, através do Rede Abraço.

Em seu discurso, Alciléia agradeceu ao governador Renato Casagrande pela parceria e que o projeto Alfa recupera almas. “Tudo nós fazemos para que o acolhido seja recebido, atendido de forma humanizada, respeitada, e que seus direitos sejam preservados. Através do projeto Alfa almas são recuperadas, curadas. E nós fomos percebendo no decorrer do tempo que atendíamos muitos motoristas. Motoristas com carteira suspensa, motoristas com muitas dificuldades na questão da dependência química, e com isso enviamos um documento ao estado solicitando um espaço em Cachoeiro de Itapemirim”, disse a presidente do projeto.

Já o diretor do Detran, Harlen da Silva, disse que: “depois de conversas com o pastor Luiz, pensamos na unidade do IASES de Cachoeiro que está abandonada e que poderia ser utilizada. Foi aí que começamos a levantar valores, projetos e chegamos a um entendimento que dava certo. Então o Detran assumiu o compromisso e está reformando o local. E pelo projeto Alfa ser uma instituição séria e que poderia cumprir o papel que o Detran espera, nós resolvemos assinar esse convênio, que irá atender não só os profissionais da área de motoristas, mas também outras pessoas, nessa tarefa tão importante, que é a recuperação de dependentes químicos”, finalizou.

PROJETO ALFA

O Projeto Alfa é um centro terapêutico instalado em Piúma há 10 anos e com um índice considerável de recuperação de dependentes químicos.

Em suas instalações, graças a uma parceria com o governador do Estado, Renato Casagrande, os pacientes agora podem desfrutar de uma academia e um laboratório de informática climatizada, onde podem fazer cursos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC.

Além disso tem 30 vagas, sala de atendimento, piscina, quartos, área administrativa e em breve um campo de futebol de areia, onde o projeto está participando de um edital do governo do Estado que contempla a instituição com mais esse benefício para os dependentes químicos.