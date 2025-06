DETRAN/ES e Prefeitura de Piúma anunciam investimento de R$ 3 milhões no município

A Prefeitura de Piúma, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES), anunciou um conjunto de obras que vão transformar a mobilidade urbana e reforçar a segurança viária no município. Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, as intervenções envolvem recapeamento asfáltico, instalação de faixas elevadas de pedestres e nova sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal.

Entre as melhorias anunciadas está o recapeamento da Avenida Piúma, importante via de ligação entre os bairros Niterói e Céu Azul. O projeto também contempla o recapeamento das Avenidas Izaías Scherrer e Elizeu Xavier Nunes, ambas localizadas na região central da cidade, que receberão novo asfalto para garantir mais conforto, segurança e durabilidade à malha viária.

Além disso, serão instaladas faixas elevadas para travessia de pedestres, com foco na segurança e acessibilidade, especialmente em áreas com grande fluxo de pessoas, como escolas, unidades de saúde e centros comerciais. A nova sinalização vertical e horizontal será implantada em pontos estratégicos, com o objetivo de organizar o tráfego, orientar condutores e reduzir o risco de acidentes.

As intervenções têm como foco melhorar a qualidade de vida da população, modernizar a infraestrutura urbana e oferecer mais segurança a motoristas, pedestres e ciclistas, beneficiando diretamente moradores, comerciantes e visitantes.

“Essa é uma conquista importante para Piúma. Estamos investindo em vias mais seguras, acessíveis e preparadas para o crescimento da cidade. A parceria com o DETRAN representa um avanço na política de mobilidade urbana da nossa gestão”, destacou o prefeito Paulo Celso Cola Pereira.