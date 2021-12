Detran|ES divulga calendário de vencimento do Licenciamento 2022

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou o calendário de vencimento do Licenciamento Anual e fiscalização do exercício de 2022. As datas de pagamento são definidas de acordo com o número final da placa do veículo, seguindo o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já divulgado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo devem ficar atentos às datas de pagamento para a impressão do Documento Único de Arrecadação (DUA), que, assim como nos anos anteriores, não será enviado para o endereço registrado e deverá ser impresso no site www.detran.es.gov.br, na área de serviços on-line de Veículos. O proprietário pode optar pelo pagamento junto com a cota única do IPVA ou na data da última cota do imposto, para aqueles que optarem pelo parcelamento.

Após o pagamento do Licenciamento, que inclui todos os débitos do veículo, os proprietários deverão imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) também no site do Detran|ES na opção ‘CRLV Eletrônico’ na área de Veículos. Também é possível utilizar a versão digital do documento no aparelho celular ou no tablet baixando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou imprimir o documento pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Confira orientação sobre a emissão do documento aqui.



Calendário

Os proprietários de automóveis, caminhonetas, utilitários, motocicletas, ciclomotores e motor-casa que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA com 5% de desconto até o vencimento, assim como de veículos isentos de IPVA, terão o vencimento em abril de 2022, seja qual for o final da placa. Aqueles que preferirem pagar o IPVA em cotas separadas terão o vencimento do Licenciamento junto com a quarta e última cota do imposto, no mês de julho do próximo ano.



Já os proprietários de caminhão, ônibus, micro-ônibus e caminhão trator deverão quitar o Licenciamento Anual do veículo entre março e julho de acordo com o final da placa, caso optem pelo pagamento da conta única do IPVA, ou entre abril e agosto junto com a segunda cota do IPVA.



O Detran|ES destaca que o licenciamento é uma permissão para trafegar em vias públicas com o veículo, sendo comprovado por meio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), seja o documento eletrônico impresso no site do Detran|ES, seja o digital no celular ou tablet. Além disso, todos os veículos devem renovar o licenciamento anualmente, com o recolhimento de impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário.



O calendário de fiscalização do licenciamento terá início no dia 28 de agosto de 2022 para os veículos leves, como automóveis, motocicletas, ciclomotores, caminhonetas, utilitários e motor-casa. No dia 12 de setembro, inicia-se a fiscalização para veículos pesados, como caminhões, ônibus e micro-ônibus.



Confira o calendário de vencimento do Licenciamento e IPVA 2022 aqui