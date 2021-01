Detran|ES informa que sistemas estão temporariamente fora do ar

today15 de janeiro de 2021 remove_red_eye40

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) esclarece que os serviços de Veículos, que precisam de confirmação do selo de autenticação, e o serviço de Biometria nas unidades do órgão estão temporariamente fora do ar, na manhã desta sexta-feira (15), em todo o Estado.



Os serviços de Veículos que requerem a confirmação do selo pelo Tribunal de Justiça (TJES) para a abertura, como transferência e alienação, não estão sendo realizados devido à impossibilidade de confirmação deste selo, já que o sistema do TJES está fora do ar. Os usuários que comparecerem às agências serão orientados pelos servidores quanto ao reagendamento do serviço.



Quanto à Biometria em algumas agências, como as de Vitória, Serra, Guarapari, Colatina, a falha se dá devido a uma queda de energia no bairro Enseada do Suá, em Vitória, onde está localizada a central da empresa responsável pelo serviço de Biometria do órgão.

O Detran|ES, juntamente com a empresa responsável, está tomando todas as medidas para o retorno do sistema de Biometria o mais breve possível. O órgão orienta que os usuários agendados peguem um visto de que compareceram à unidade e retornem na próxima semana, no horário em que for conveniente para o cidadão, com o agendamento da data desta sexta-feira (15).