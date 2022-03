Detran|ES orienta sobre retirada de CNHs nas unidades do órgão

Realizou o processo de Habilitação e seu documento ainda não chegou? A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ter retornado para o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Confira o que fazer para retirar o documento.

Após a conclusão do processo de Habilitação e emissão da CNH, o documento é enviado via Correios para o endereço registrado no Detran|ES. Caso o condutor esteja com o endereço desatualizado ou não tenha ninguém para assinar o recebimento do objeto, a carteira retorna para a agência dos Correios informada no rastreio, onde o condutor pode retirá-la apresentando o código de rastreio e um documento oficial com foto.

Passados sete dias sem que o condutor busque o documento nos Correios, as CNHs de condutores registrados em Vila Velha, Serra e Vitória retornam para a sede do Detran|ES, no bairro Mata da Praia, em Vitória. No caso dos condutores de Cariacica, o documento pode ser retirado no Faça Fácil de Cariacica. No interior do Estado, os documentos voltam para a Ciretran ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município. O condutor deve se dirigir ao local e retirar o documento. Não é preciso fazer agendamento prévio, sendo obrigatória a apresentação do documento de identificação.

O Detran|ES orienta que, antes de se dirigir a uma unidade para retirar o documento, o condutor deve se certificar de que o processo foi concluído e que o documento retornou para o remetente. Para isso, o interessado deve verificar o andamento do processo no serviço ‘Acompanhamento de processos de CNH’, no site do Detran|ES e consultar o código de rastreio no site dos Correios. Caso o processo conste como “em andamento”, o condutor deve verificar se há alguma pendência de documentos com a Clínica credenciada, se estiver em processo de Renovação da CNH, ou com o Centro de Formação de Condutores (CFC), nos casos de primeira habilitação, mudança ou adição de categoria.

“É importante que o condutor mantenha todos os seus dados de endereço, celular e e-mail atualizados no Detran. Dessa forma, ficará mais fácil receber o documento e as notificações do órgão. Orientamos que o condutor sempre acompanhe o andamento do processo no nosso site e utilize a versão digital da CNH enquanto o documento físico não chega”, explicou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Acompanhamento do processo

O cidadão pode acompanhar o andamento do processo de Primeira Habilitação, Renovação, 2ª via, adição ou mudança de categoria no site do Detran|ES. Basta acessar o serviço “Acompanhamento de processo de CNH”, no banner Habilitação. É preciso ter cadastro no Portal Acesso Cidadão. Na página de acompanhamento, estão disponibilizados cada andamento do processo e, após a conclusão, o código de rastreio dos Correios.

Após a emissão do documento e postagem nos Correios, o Detran|ES também envia um SMS para o celular registrado no prontuário do condutor com o código de rastreio do documento e CEP de entrega. Dessa forma, o cidadão também poderá acompanhar o envio do documento no site www.correios.com.br. Para receber o SMS, é necessário que, ao abrir o processo no Detran|ES, o condutor cadastre o seu número do celular e endereço de e-mail corretos, que são validados pelo sistema do órgão.

Além disso, após a triagem do processo na Clínica ou CFC, o condutor também recebe as informações no seu e-mail para baixar a versão digital da CNH no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Atualização de endereço

Para facilitar a comunicação do órgão e não ter problemas com retorno do documento, é importante que o condutor mantenha sempre seu endereço atualizado no Detran|ES. A atualização pode ser feita de forma on-line no serviço “Alteração Online de endereço”, no banner “Habilitação”. Também é preciso ter cadastro no portal Acesso Cidadão. É importante ressaltar que essa atualização de endereço vai servir para não ter problemas futuros com o envio de documentos ou notificações do órgão para o condutor e não interferirá no recebimento da CNH, após o retorno dos Correios.

Além do endereço, também é importante que o condutor mantenha o e-mail e celular atualizados. Caso tenha mudado o celular ou e-mail, o condutor pode enviar uma mensagem de texto pelo Telegram, para a área de “Habilitação”, nos números (27) 9 9943-6442 ou (27) 9 9979-0623. Deve-se enviar uma mensagem única com uma foto do condutor segurando um documento de identificação próximo ao rosto, número do CPF, e-mail e telefone celular com DDD.