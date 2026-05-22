Capital Capixaba do Carnaval: Piúma leva sua folia para a Feira dos Municípios 2026

today22 de maio de 2026 remove_red_eye33

Piúma, conhecida oficialmente como a Capital Capixaba do Carnaval, promete levar toda a energia da folia para a Feira dos Municípios 2026, que será realizada entre os dias 28 e 31 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

O município do litoral sul do Espírito Santo vai transformar seu estande em um verdadeiro palco carnavalesco, apresentando ao público elementos que marcaram a história e a tradição do Carnaval piumense, considerado um dos maiores e mais tradicionais do Estado.

Carnaval de Piúma.

Entre as atrações que estarão representadas no espaço estão o Trio Elétrico, a irreverente Turma dos Mascarados e o tradicional Bloco do Mé, conhecidos por arrastarem milhares de foliões pelas ruas e pela orla da cidade durante o período carnavalesco.

A programação especial acontece principalmente no domingo (31), quando o estande de Piúma receberá apresentações do Bloco do Mé e da Turma dos Mascarados, levando música, animação e a identidade cultural do município para os visitantes da feira.

Turma dos Mascarados.

Além disso, no palco “Pocar”, a partir das 18h, o cantor Beto Kauê será responsável por animar o público com muito ritmo e música.

Todos os anos, o Carnaval de Piúma atrai milhares de turistas e foliões, com extensa programação gratuita de blocos de rua e shows nacionais. O evento é considerado um dos principais impulsionadores do turismo e da economia local, além de fortalecer a valorização da cultura popular capixaba.

Além da tradição carnavalesca, Piúma também apresentará na Feira dos Municípios outros símbolos importantes da cidade, como o famoso artesanato de conchas, reconhecido nacionalmente, e os produtos da agroindústria local.

Segundo a organização, o espaço busca destacar não apenas o potencial turístico do município, mas também a criatividade dos artesãos, os sabores da produção local e a identidade cultural que fazem de Piúma um dos destinos mais tradicionais e acolhedores do Espírito Santo.

A Feira dos Municípios 2026 reunirá atrações culturais, gastronomia, música, turismo e as principais potencialidades das cidades capixabas em uma grande celebração das riquezas do Estado.